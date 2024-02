Ada Colau pone en su sitio a Ana Rosa Quintana por su ataque en ‘TardeAR’: «Clasista»

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no ha tardado en reaccionar a las palabras que Ana Rosa Quintana le dedicó en ‘TardeAR’ este martes 27 de febrero. El magacín vespertino de Telecinco comentó una noticia en la que se colocaba a Madrid como una de las ciudades preferidas de los ricos para vivir.

Tanto la presentadora como algunas de sus colaboradoras, como Vicky Martín Berrocal y Cristina Cifuentes, elogiaban a la capital de España. Mientras que, por el contrario, Carolina Ferre consideraba que se ha vuelto una ciudad difícil para vivir para las rentas medias.

Ante esta crítica de la periodista, Ana Rosa alegó lo siguiente: «No pagan impuestos aquí porque no generan el trabajo aquí. Pero los queremos aquí para que se creen puestos de trabajo en los restaurantes, en las tiendas, para que consuman, para que suba el PIB de la ciudad, el más alto de toda España».

Ana Rosa Quintana demostrando lo que sabemos que es, una clasista de M y una nacionalista madrileña exactamente igual que si íntima amiga Isabel Díaz Ayuso, de la cual es vocera, vocera de la extrema derecha.pic.twitter.com/4kZgOkr046 — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) February 29, 2024

«¿Pero qué queremos, que vengan los perroflautas como antes? ¿Qué nos pase como a Barcelona y vengan los perroflautas?», preguntó la comunicadora madrileña, recibiendo el apoyo de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad. Esta habló incluso de Barcelona como «una ciudad que se ha deteriorado mucho».

Xavier Sardà no dudó en salir en defensa de la Ciudad Condal, pero Ana Rosa insistió en sus palabras: «Podría ser la mejor ciudad de España porque lo tiene todo. es una ciudad bellísima, pero los últimos gobiernos han ido degradando la ciudad». «A mí me encanta Barcelona, pero el Gobierno de Colau ha degradado mucho la ciudad», sentenció la conductora de ‘TardeAR’.

Ada Colau no tardaba en reaccionar a estas críticas de la periodista. Y lo hacía a través de Instagram, donde escribía lo siguiente: «Ayer mi madre me dijo: ‘Hoy Ana Rosa Quintana te ha insultado sin motivo en su programa. Se ha pasado un montón, deberías denunciarla’. Cuando fui a ver lo que había dicho, me quedé perpleja, y finalmente me reí un buen rato».

Ada Colau contesta a Ana Rosa con rotundidad

La exalcaldesa de Barcelona definía a la presentadora como «una señora muy de derechas y muy clasista» que «se dedica a decir en prime time (aunque ‘TardeAR’ se emite por las tardes) que Madrid está mejor que Barcelona porque atrae más cosas lujosas y caras, no como Barcelona que se ha llenado de ‘perroflautas’ porque… ¡Colau!», prosigue la expolítica, añadiendo emoticonos de carcajadas.

A continuación, Ada Colau se dirige directamente a Ana Rosa: «Ana querida… Estoy muy orgullosa de haber regulado el turismo para evitar masificación. O de haber enfrentado a los grandes fondos buitres que pretenden especular sin límite. Y eso va a favor de la economía de la mayoría de la población». Y recuerda que, «cuando salimos de la alcaldía, tras 8 años de gobierno, el paro estaba bajo mínimos históricos, las políticas sociales en máximos históricos y la economía más diversificada. Porque la buena economía es la que beneficia a la mayoría de la gente, no a los 4 especuladores listillos de turno. Tú le llamas ‘perroflautas’, yo le llamo democracia y defensa del derecho a la vivienda y a la ciudad”.

«Besos perrofláuticos», sentencia con ironía Ada Colau. Aunque añade a modo de posdata: «Lo de que Barcelona era una de las ciudades «más inseguras del mundo» siempre fue mentira, con los datos en la mano. Pero oye, tú sigue que no te quiero estropear la fiesta», concluye su fulminante post de Instagram.