Luis de Lama clama lo que piensa realmente del bote de Orestes en ‘Pasapalabra’: «Es lo justo»

El sábado, ‘Noche de campeones’ finalizó con un único ganador del bote de 25.000 euros. Aunque la competición estuvo reñida, fue Orestes Barbero quien se hizo con la ansiada victoria entre los exconcursantes de ‘Pasapalabra’. Sin embargo, el burgalés sorprendió al público ofreciendo a Luis de Lama, su último contrincante, repartir el premio entre los dos. Ahora, el finalista de la competición, se ha pronunciado contestando a la generosa oferta del ganador.

Barbero y de Lama se enfrentaron a un programa de ‘Noche de campeones’ lleno de emoción. La prueba del rosco final acabó en un empate técnico, lo que obligó a los exconcursantes de ‘Pasapalabra’ a enfrentarse a la prueba de muerte súbita. Después de medir fuerzas, Orestes Barbero se proclamó ganador, pero aseguró que no lo veía justo. «Ha sido un empate técnico en ‘El rosco’…Este dinero es mío por mera regla, no por la justicia y el mérito«, explicó, que entonces ofreció a su compañero compartir los 25.000 euros.

Luis de Lama contesta a la oferta de Orestes Barbero

«Quiero mucho a Luis y yo me voy más feliz de aquí si repartimos el premio. Yo me quedo mucho más feliz si salimos de aquí con un empate y lo repartimos. Espero que lo aceptes«, insistió Orestes en el final del programa. Ahora, ya que no lo pudo hacer en directo, Luis de Lama no ha dudado en contestar a su amigo a través de una publicación de Instagram.

De Lama ha compartido un vídeo junto a su compañero de ‘Pasapalabra’ seguido de un emotivo mensaje dirigido al burgalés. «Esto está grabado antes del Rosco y ya anticipaba lo que poco después quedaría patente, que Orestes Barbero es de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho y se merece todo lo bueno que le pase. Gracias por tu generosidad, amigo, ¡eres muy grande!«, escribe Luis antes de dar a conocer su decisión final.

Después de elogiar a su compañero y dejar claro la bonita amistad que comparten, Luis de Lama se ha pronunciado sobre la petición de Orestes de repartir los 25.000 euros del bote. «Finalmente, no acepté la oferta de compartir el premio, era suyo, lo ganó como Dios manda y es lo justo. Fin del tema», sentencia el concursante para zanjar la gran duda después de ‘Noche de campeones’.