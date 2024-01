Lo ocurrido entre Elena Rodríguez e Ivana Icardi en ‘GH DÚO’ tiene consecuencias inmediatas

Empieza la guerra. Elena Rodríguez e Ivana Icardi ya han protagonizado su primer gran desencuentro en ‘GH DÚO 2’. La madre de Adara Molinero le ha echado en cara que hablara de su nieto en su canal de Mtmad cobrando por ello. Algo que no le perdonan a la argentina y por lo que fue demandada.

«A ver, tú a mi siempre me caíste bien, lo que pasa es que luego es verdad que…», ha empezando diciendo Ivana en una conversación con Elena. «Olvídate del concurso, vamos a la vida. Es muy torpe por tu parte tomar esa actitud porque son hermanos», ha replicado Elena en referencia a que el hijo de Adara y la hija de Ivana son hermanos por parte del padre, Hugo Sierra.

«Lo suyo es que las dos os llevarais de maravilla y pudierais ir al parque», ha aseverado Elena Rodríguez. «Pero es que no se puede con Adara», ha contestado Ivana Icardi. «No, con la que no se puede es contigo, tú eres la que has estado hablando mal de ella y me da rabia que remes a favor de tu negocio», le ha reprochado la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’.

«Estás diciendo cosas que no son», le ha censurado Icardi. «¿No te das cuenta que mi hija no sale en ningún sitio criticando a nadie?», le han planteado Elena. «Tu hija ya lo ha hecho. Ha criticado a Dios y a María Santísima. Ahora a lo mejor ha madurado», ha insistido. «No, mentira, estás inventando», le ha cortado Rodríguez. «Tú no puedes hablar de un menor, eso no está bien», ha intervenido Luca Onestini.

«Es feo y bajuno ganar dinero a costa de hablar de un niño y mi hija te denunció para que pararas», ha alzado la voz Elena Rodríguez. En ese momento, Ivana se ha deslenguado como nunca con un cruel comentario: «Tu hija ha hecho cosas peores por dinero. Bajuno es ganar dinero por ponerle los cuernos al padre de tu hijo, que te vea toda España (en ‘GH VIP 7’) e irse de rosas. Es bajunísimo romper una familia».

«Te voy a decir una cosita para que aprendas un poquito en la vida», ha reaccionado Elena, pero Ivana Icardi no ha atendido a razones: «Pero por qué tú me vas a dar lecciones». «No somos responsables de lo que sentimos, grábate eso. La inventadora te voy a llamar durante todo el programa», ha zanjado la madre de Adara Molinero.

Que triste es el concurso de Ivana, tener que hablar de una persona que no concursa para tener un vídeo



La ONG 'ADARA' dando de comer a esta garrapata 😏



Pues que le de la mitad de lo que gana semanalmente cuando salga, por favor #GHDúoDBT1 #GHDÚO14Epic.twitter.com/bxYTwkkOj2 — 🇨🇺 EL CHICO DE GH 👁 (@ElChicoDeGH) January 14, 2024

Finalmente, esta fuerte discusión ha tenido consecuencias muy directas, pues Elena -junto a su pareja Asraf Beno- ha nominado a Ivana y Luca Onestini e Ivana ha hecho lo propio. Un gesto que significa que la relación entre ellas está completamente rota y que el conflicto está muy lejos de amainar.