Lo ocurrido con Carmen Borrego y Avilés al cierre de ‘Así es la vida’: «Eres mala persona»

El primer ‘Así es la vida’ del 2024 ha acabado con un tenso enfrentamiento entre Carmen Borrego y José Antonio Avilés. Este martes 2 de enero, los colaboradores han protagonizado un rifirrafe por una información relacionado con Isabel Pantoja.

Tras una tarde llena de pullas entre ambos, Carmen Borrego ha soltado, visiblemente enfadada: «Si alguien ha defendido por encima de todo a Avilés, esa he sido yo. No se merece ningún respeto». Al ver a su compañera tan cabreada, el cordobés se levantaba para darle un abrazo, un gesto que ella rechazaba con un cortante «que me dejes en paz».

Tal era el enfado de la hija de María Teresa Campos, que incluso sorprendía al resto de colaboradores anunciando que había bloqueado a Avilés. «Hacía tiempo que no le bloqueaba, pero ya le he bloqueado de por vida. Hasta luego, Mari Carmen», sentenciaba la tertuliana. Mientras, su compañero intentaba darle un beso en la mejilla, pero ella le volví a apartar: «Déjame, que eres mala persona».

El motivo del enfado entre Carmen Borrego y José Antonio Avilés

El motivo de esta fortísima discusión entre Carmen Borrego y José Antonio Avilés era una información sobre Isabel Pantoja. La hermana de Terelu Campos ha dado una noticia sobre la tonadillera, que él le ha rebatido. «Yo también tengo información y no tengo que dudar de la tuya», le decía ella. Sin embargo, el colaborador la contestaba de muy malas formas: «Para estar toda la tarde sin contar nada, mejor cállate».

Era en ese momento cuando, Carmen, muy enfadada, estallaba contra él: «No le voy a consentir a este señor ni una sola falta de respeto». La discusión ha tenido su punto álgido cuando el programa estaba llegando a su fin, momento en el que la tertuliana ha anunciado que había bloqueado a su compañero, harta de sus faltas de respeto.