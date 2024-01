La incendiaria publicación de Belén Esteban que pone en jaque a Jesulín y Campanario

Belén Esteban ha entrado en cólera. La felicitación de María José Campanario y, sobre todo, la de su hija Julia, a Jesulín de Ubrique por su 50 cumpleaños no ha sentado nada bien a la madre de la hija mayor del torero, quien ha estallado a través de su perfil de Instagram.

Ambas felicitaciones han sido consideradas por muchos como una provocación a Belén Esteban en un momento, además, en el que no tiene ‘Sálvame’ para defenderse. Por un lado, María José Campanario le dedicaba las siguientes palabras a su marido: «Felicidades por esta nueva vuelta al sol al alma más pura que pueda existir, al corazón más gigante, al que trabaja sin descanso, al que me protege hasta del aire que pueda rozarme».

Por su parte, Julia Janeiro también tuvo unas palabras muy especiales hacia su padre: «Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa. Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener». Una felicitación que, como era de esperar, no ha hecho ninguna gracia a Belén Esteban, quien siempre ha criticado el papel de Jesulín como padre de su hija Andrea.

Belén Esteban estalla en redes sociales

La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ no tardó en responder a esta ‘provocación’. Lo hizo compartiendo en sus stories de Instagram una imagen con su hija cuando era un bebé sobre la que escribió: «Mi vida». Pero ahí no quedó la cosa.

Apenas unas horas después, Belén Esteban incendiaba las redes sociales al subir dos historias en las que ponía de manifiesto su enfado e indignación con Jesulín de Ubrique y su familia. «Qué suerte tenéis que no me dejen hablar, pero, ¿sabéis qué? Que me merece la pena la palabra amor, cosa que no tenéis ninguno de vosotros», escribía, lamentando no tener ‘Sálvame’ para defenderse.

«Si hablara no podrías salir a la calle de la vergüenza que os daría. Pero yo CALLADITA me merece la pena y por favor que no me llamen revistas ni medios de comunicación porque no voy a decir NADA no por ganas sino porque me lo pide lo que más quiero», añadía, haciendo referencia a su hija Andrea.

Y es que no solamente estas felicitaciones han mosqueado a Belén Esteban, sino que, durante los últimos días, en los platós de televisión se ha hablado de lo tranquilo que estaría ahora el torero y su familia sin la colaboradora hablando cada tarde en ‘Sálvame’. Así lo aseguró Pepa Jiménez en ‘Mañaneros’: «Ahora que esa presencia es inexistente, María José está tranquila. Jesulín está tranquilo». María Eugenia Yagüe fue más allá y llegó a llamar «mosca cojonera» a Belén.

«Jamás se hubieran abierto en redes sociales si Belén siguiera en su antiguo puesto de trabajo, ni si aquel programa estuviera en marcha. Con esas fotografías se iban a montar un programa», sentenció el periodista Diego Reinares.