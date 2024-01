La causa de la desaparición de Sandra Sabatés en ‘El Intermedio’ y la elocuente reacción de Wyoming

Ya son 12 los años que Sandra Sabatés lleva «formando parte» de ‘El Intermedio’, como así compartía ella misma con sus seguidores de las redes sociales. La periodista definía como «una familia» al equipo del programa y a LaSexta como su «hogar».

Sin embargo, este martes 16 de enero, la copresentadora del espacio que conduce El Gran Wyoming se ha ausentado de su puesto de trabajo, algo poco común en ella. Nada más empezar la entrega, el presentador daba paso a su compañera, sin percatarse de que era Andrea Ropero, y no Sandra Sabatés, la que estaba a su lado.

«Buenas noches Sandra. ¿Estás como más morena… qué te has hecho en el pelo?», bromeaba el cómico antes de que la periodista aclarara el motivo de la ausencia de Sandra Sabatés. «Hay que decir que hoy Sandra no está por un buen motivo, está nominada a mejor presentadora en los Premios Iris de la Academia de Televisión que se están celebrando en estos momentos. Así que desde aquí ¡mucha suerte, compañera!», le deseaba Andrea Ropero.

La reacción de Wyoming a la ausencia de Sandra Sabatés

A lo que Wyoming añadía: «¡Mucha mierda, como se suele decir! Y si no te traes un premio tráete por lo menos un táper con sandwichitos del cóctel que aquí estamos los demás currando y tú te lo estás llevando muerto. Venga de pasarela, ¡qué tipazo!».

Finalmente Sandra Sabatés no consiguió llevarse el premio a mejor presentadora de programas de entretenimiento, que fue a parar a Roberto Leal por ‘El Desafío’. Junto a ellos también estaban nominados Mercedes Milá, por ‘Milá Vs Milá’ de Movistar Plus+; Alfonso Arús por ‘Aruser@s’ de LaSexta; Andreu Buenafuente por ‘Nadie sabe nada’ de HBO Max y Jacob Petrus por ‘Aquí la tierra’ de La 1.

La Academia de la TV celebró este martes 16 de enero de 2024 en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid la gala de la 25 edición de los Premios Iris en la que ‘La Unidad. Kabul’ fue la gran vencedora. Especialmente emotivo fue el homenaje que brindaron a María Teresa Campos, Laura Valenzuela y Concha Velasco, tres grandes mujeres del mundo de la televisión que nos dejaron en 2023.