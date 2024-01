Fabiola Martínez es tajante con su respuesta a las inesperadas palabras de Bertín sobre ella

Fabiola Martínez se ha convertido, sin quererlo, en una de las protagonistas de la semana. La nueva paternidad de su exmarido, Bertín Osborne, le han vuelto a poner a ella en la palestra. Este miércoles la venezolana aparece en la portada de la revista ‘Semana’ rota de dolor en plena calle mientras pasea con una de las hijas de Bertín.

Ese mismo día, su expareja y padre de sus dos hijos, concedía una exclusiva a la revista ‘¡Hola!’ donde le dedicaba unas palabras muy bonitas. El cantante reconocía lo mucho que la echa de menos y que tiene una relación extraordinaria con ella. Sin embargo, la que fuera colaboradora de ‘Y ahora, Sonsoles’, parece no inmutarse con estas declaraciones.

Fabiola Martínez no está llevando nada bien estar en el foco mediático por algo que no la incumbe. Los reporteros de Europa Press la han pillado haciendo unos recados por la calle y no han dudado en preguntarla por esas palabras de Bertín sobre ella. La venezolana ha respondido, de forma contundente que «no tengo nada que decir».

Fabiola Martínez quiere mantenerse en un segundo plano

Al ser preguntada por su estado anímico tras las fotografías de ‘Semana’, Fabiola Martínez confiesa que «estoy fenomenal». De esta forma deja claro su intención de mantenerse en un segundo plano en la polémica en la que se ha visto envuelta su exmarido, quien está siendo duramente criticado por sus declaraciones sobre su nuevo hijo, del que asegura que no va a ejercer de padre.

«He decidido que no voy a ser padre. No quiero ejercer de padre», ha declarado Bertín Osborne en su entrevista exclusiva a la revista ‘¡Hola!’ tras el nacimiento de su sexto hijo, el pasado 31 de diciembre, fruto de su relación con Gabriela Guillén. El cantante se niega a asumir esta nueva paternidad. De hecho, recuerda que cuando Gabriela le comunicó que estaba embarazada ya le dejó claro que no estaba dispuesto a ser padre de nuevo.

«He decidido que no voy a ser padre. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte», sentencia. Además, asegura que va a pedir una prueba de paternidad que confirme que es realmente su hijo.