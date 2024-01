El histórico rostro del ‘Telediario’ de TVE que salta a Telecinco para este inesperado programa

Jesús Álvarez será primer bailarín invitado en ‘Bailando con las Estrellas‘ para la tercera gala que Telecinco ofrecerá este sábado, 27 de enero. Así lo ha confirmado la propia cadena. De modo que el que fuera una de las caras del ‘Telediario’ de TVE en deportes reaparece en televisión un año después de su controvertida jubilación.

Y lo hará como participante puntual del programa que Jesús Vázquez y Valeria Mazza presentan en Mediaset con éxito. El periodista deportivo asegura que tiene muchas ganas y que se encuentra muy emocionado por el reto que se le pone por delante: enseñar sus dotes como bailarín en un formato de altura.

«Ahora voy a ser bailarín por una noche ¿Dónde? En ‘Bailando con las estrellas’, en Telecinco. Me apasionan los retos, me apasiona el arte, este va a ser el arte de hacerlo lo mejor posible en el programa», ha comentado Jesús Álvarez en su vídeo de presentación ante la actuación que ya está preparando para este próximo sábado.

Veremos así a este histórico rostro del ‘Telediario’ de TVE en una faceta que, sin embargo, no es desconocida. Hay que recordar que Jesús Álvarez ya concursó en la quinta edición de ‘Mira quién baila’ en La 1 en el año 2007. Y no se le dio nada mal, pues quedó en cuarta posición.

Si bien, ‘Bailando con las estrellas’ supondrá el regreso de Jesús Álvarez a la pequeña pantalla. Se jubiló el año pasado después de casi 50 años ligado a RTVE. No obstante, su salida de la corporación fue bastante polémica y él mismo se encargo de atizar al ente público por los términos en los que se produjo su retirada.

«Me jubila TVE, no me jubilo yo. Quiero seguir haciendo cosas, algo que no me ha dejado hacer TVE, donde ni tan siguiera han querido escuchar mis proyectos. Me quedé perplejo cuando me obligaron a jubilarme. Me siento defraudado. No han tenido en cuenta todo lo que he dado a esta casa», declaró el expresentador de deportes del ‘Telediario’ de TVE.