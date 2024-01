‘Bailando con las estrellas’: Lista completa de concursantes, jurado, mecánica y estreno en Telecinco

Tras una intensa promoción desde antes de las navidades, ha llegado el día. Telecinco estrena ‘Bailando con las estrellas’ este sábado 13 de enero con Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

Tras una edición de ‘Bailando con las estrellas’ en La 1 en 2018, el formato basado en ‘Dancing with the stars’ y que recupera el espíritu de ‘¡Mira quién baila!’ da el salto ahora a Telecinco como ya hiciera el programa primigenio en 2010 con una edición muy polémica que acabó con la victoria de Belén Esteban bajo la marca de ‘¡Más que baile!’.

Son 13 los concursantes famosos que participarán en ‘Bailando con las estrellas’. Cada semana los participantes aprenderán, perfeccionarán y pondrán en escena modalidades de bailes de salón con la instrucción de un bailarín profesional con el que formará pareja.

Quién es el jurado de ‘Bailando con las estrellas’

El jurado de ‘Bailando con las estrellas’.

Un baile que será evaluado cada semana por un jurado compuesto por tres figuras de alto nivel en el mundo de la danza como Blanca Li, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora. A ellos se suman dos rostros muy reconocidos de la TV como Antonia Dell’Atte y Boris Izaguirre. Y por si fuera poco, el ‘tribuno del pueblo’, Cristóbal Soria podrá vetar una vez a lo largo de la competición la decisión del jurado evitando así que una pareja sea expulsada.

Esta nueva edición del programa que producirá Bulldog TV (‘Supervivientes’, ‘Reacción en cadena’) se desarrollará en un impresionante plató de 1.400 m2, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile e implementando también diversos elementos tecnológicos.

Así será la mecánica

Durante todo el desarrollo de la competición de ‘Bailando con las Estrellas’, cada celebrity formará pareja con un mismo maestro bailarín, que será el responsable de formar a su pupilo en las diferentes disciplinas de baile, preparándole y ensayando sin tregua para perfeccionar su técnica y conseguir el mejor resultado en la puesta en escena que ejecuten en cada gala.

Durante el directo y ante la atenta mirada del jurado, los presentadores y el público, cada pareja de baile realizará su exhibición y recibirá una valoración y una puntuación de cada miembro del jurado. A su vez, el público podrá votar a su favorito desde casa a través de la app de Mitele. Con la media de estas puntuaciones se configurará un ranking y las dos parejas que se encuentren en peor posición deberán volver a bailar. Concluidas las actuaciones, será exclusivamente el jurado el que decida la pareja que se salva y, por consiguiente la que es eliminada de la competición.

En la Gran Final de ‘Bailando con las estrellas’ una sola pareja de entre las finalistas se proclamará vencedora de la edición.

Todos los concursantes del concurso de Telecinco:

1. Miguel Torres

El ex futbolista del Real Madrid, Getafe, Olympiacos y Málaga sigue su periplo por televisión. Tras ser colaborador de ‘El chiringuito’ de Josep Pedrerol en Mega, sorprendió como uno de los concursantes de la tercera edición de ‘ask singer’ junto a su pareja actual, Paula Echevarría bajo la máscara de Alienígenas.

Ahora Miguel Torres deberá demostrar sus dotes como bailarín. «Acepto muy bien las críticas y si son constructivas, mejor, porque me ayudan a evolucionar», asegura en su vídeo de presentación. El exfutbolista asegura que quiere hacerlo «lo mejor posible» y confiesa no tenerle miedo a ninguna disciplina de la danza.

2. Mala Rodríguez

Mala Rodríguez, la artista rapera que ganó dos premios Grammy, un MTV y el Premio Nacional de las Músicas Actuales es la segunda concursante de ‘Bailando con las estrellas’ confirmada.

La artista se suma así a su primera gran aventura televisiva después de haber ejercido de asesora en ‘La Voz’ del equipo de Antonio Orozco en dos ediciones, la séptima y la novena.

La gaditana afronta este reto con muchísima ilusión. «Me gustan los retos, me atrevo con todo. No sabéis la ilusión que me hace poder estar aquí, porque voy a aprender mucho», confiesa. Además deja claro que no le tiene miedo al jurado: «Tener gente que te juzga yo creo que lo vivimos todos y todos los días”.

3. Elena Tablada

Elena Tablada es la tercera concursante confirmada para ‘Bailando con las estrellas’. La diseñadora da su gran salto a la televisión después de haber participado en la tercera edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gouret edition’ en Cuatro.

Elena Tablada saltó a la fama en el año 2006 cuando se conoció su relación con David Bisbal, con el que tuvo a su hija Ella en 2010. Actualmente, Elena ha vuelto a estar de actualidad por su divorcio con Javier Ungría.

4. Ágatha Ruiz de la Prada

Después de alcanzar el éxito en el mundo del diseño y conseguir premios tan importantes como la Medalla de Oro del Mérito en las Bellas Artes o el Premio Nacional de Moda, Ágatha Ruiz de la Prada pondrá a prueba sus capacidades como bailarina en el nuevo programa de Telecinco.

Ágatha Ruiz de la Prada suma así un nuevo reto en televisión después de haber participado en la primera edición de ‘El desafío’ así como en otros concursos como ‘El juego de los anillos’ o ‘La última cena’. Además, en los últimos años ha participado en ‘Sálvame Fashion Week’ y ha dado numerosas entrevistas al ‘Deluxe’.

5. Adrián Lastra

El quinto concursante confirmado es el polifacético actor Adrián Lastra. El intérprete que tiene gran experiencia en el mundo de los musicales llega a ‘Bailando con las estrellas’ tras haber participado anteriormente en la edición estadounidense de ‘¡Mira quién baila!’. De hecho, acaba de ganar la edición en la que participaban ex-concursantes.

Actor todoterreno, el participante es, sin duda, un rostro de lo más conocido de nuestro cine y teatro, ya que ha participado en películas tan memorables como ‘Primos’ u obras de teatro de gran fama como ‘Hoy no me puedo levantar’. En televisión le hemos podido ver en ‘Velvet’, ‘Velvet Colección’ o más recientemente en ‘Sin límites’ y ‘Camilo Superstar’.

6. Sheila Casas

Otra de las que probará suerte en ‘Bailando con las estrellas’ es Sheila Casas. La hermana de Mario y Óscar Casas vuelve a la televisión después de haber hecho sus pinitos como actriz y de haber participado como concursante de ‘¡Allá tú!’ en el año 2011.

La representante de sus hermanos, abogada y futura psicóloga llega al programa de Telecinco para demostrar su talento en el mundo de la danza y ampliar así su amplio currículum.

7. Athenea Pérez

La séptima concursante en ser confirmada fue Athenea Pérez. La Miss Universo España 2023 saltó a la fama después de denunciar los fuertes ataques que había recibido en redes sociales por su color de piel. Después fichó fugazmente por ‘Cuentos chinos’ de Jorge Javier Vázquez antes de su cancelación y ahora vuelve a la televisión como concursante.

La modelo y licenciada en publicidad y relaciones públicas tiene algo de experiencia en baile, ya que, tal y como ella misma cuenta en su vídeo de presentación, ella da clases de ‘heels’, una modalidad de danza sobre tacones.

8. Josie

Josie da el salto a Telecinco tras ser de nuevo el encargado de diseñar el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3. El colaborador de ‘Zapeando’ se suma al casting de ‘Bailando con las estrellas’ y volverá a probar suerte como concursante después de su paso por ‘MasterChef Celebrity’ y ‘Tu cara me suena’.

En el programa de Antena 3 sorprendió por su maestría a la hora de imitar y de cantar. ¿Pero como se le dará bailar? Por lo pronto, él asegura que gracias a este programa va a rejuvenecer.

9. María Isabel

María Isabel es la novena concursante confirmada. La cantante que se dio a conocer en Eurojunior triunfó al coronarse como la ganadora del Festival de Eurovisión Junior en 2004. Posteriormente, también intentó representarnos en el Eurovisión de adultos en el año 2016 al presentarse a ‘Objetivo Eurovisión’, la preselección que ganó Barei.

Posteriormente, hemos podido ver a María Isabel como concursante de ‘Tu cara me suena’, donde quedó en sexta posición. La cantante de «Antes muerta que sencilla» probará suerte ahora en el mundo del baile.

10. José Manuel Pinto

Tras jugar en equipos de primera división como el Real Betis, el Celta de Vigo o el F.C. Barcelona como portero y después de haberse metido en el mundo de la música como productor para artistas de la talla de CNCO u Orishas, ahora José Manuel Pinto da el salto al mundo de la televisión.

Y lo hace para demostrar sus dotes como bailarín. «No tengo experiencia en el mundo del baile. Para mí es un reto y me motiva porque me encantará aprender muchísimo de todos esos estilos», asegura en su vídeo de presentación.

11. Bruno Vila

El undécimo concursante confirmado de ‘Bailando con las estrellas’ es Bruno Vila, uno de los componentes de los Mozos de Arousa, el equipo de gallegos que triunfa cada tarde en ‘Reacción en cadena’.

Bruno Vila afianza así su paso por la televisión después de haber participado también en ‘Bloqueados por el muro’ junto a sus compañeros Borjamina y Raúl. El estudiante de derecho tendrá que demostrar ahora su don para la danza, que parece ser escaso. Y es que asegura que es arrítmico. «A poco que mejore, ya es una evolución de la leche. Me da miedo, me da vértigo, pero vamos a ello», declara.

12. Carlota Boza

13. Jonan Wiergo