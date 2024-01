Ana Rosa tiene que mediar entre Antonio Montero y Paloma Barrientos en ‘TardeAR’: «Me da miedo»

Este miércoles la revista Lecturas publica una exclusiva sobre Isabel Pantoja que su directo Luis Pliego adelantaba en ‘TardeAR‘. Al parecer la cantante habría trasladado a Canarias su entablado empresarial para pagar menos impuestos. Un asunto que generaba un debate entre Paloma Barrientos y Antonio Montero.

En ese momento, Antonio Rossi escribía a Miguel Ángel Nicolás para aclarar que Isabel Pantoja cobra como persona física y no como sociedad porque incurriría de nuevo en un delito. Sin embargo, Antonio Montero explicaba que era esa sociedad la que le pagaba a ella su caché.

«Es que su caché ella lo cobra de esa sociedad», defendía Antonio Montero. «Bueno pero todo el mundo intenta tener las ventajas fiscales que pueda», defendía Ana Rosa mientras que Paloma Barrientos aseveraba que eso era legal. «Lo que sería absurdo es que Isabel Pantoja como cualquiera no quisiera pagar demasiado. Lo que me sorprende es que si debe a Hacienda eso como lo puede controlar», destacaba la periodista.

«Porque Hacienda le quita de lo que ella cobra de su DNI, no de la empresa», le replicaba Antonio Montero a su compañera. «Pero que Agustín Pantoja cree esta empresa…», intentaba decir Paloma. «Pues que la ha montado su hermano», espetaba Antonio. «¿Y qué?», le preguntaba ella. «Pues que a su hermano no le persigue Hacienda, es a ella», sentenciaba él. «¿Y no puede?», le repreguntaba Paloma

«Pero a ver si no lo estamos criticando», defendía Ana Rosa Quintana. «No, Antonio sí», aseveraba Paloma Barrientos. «Antonio lo está criticando«, señalaba la colaboradora. «No, que no lo critico», se defendía Montero. «Si, lo estás criticando«, le decía ella enzarzándose en una discusión. «Tú sigue criticándome», se le escuchaba decir a Paloma a su compañero por lo bajo cuando Ana Rosa trataba de cambiar de asunto en ‘TardeAR’.

Poco después, se veía a Paloma Barrientos muy nerviosa. «Perdona, es que me da miedo Xelo», destacaba la colaboradora en alusión a la productora ejecutiva del programa.