Pilar Vidal airea una «tercera persona» detrás de la ruptura de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Los rumores de crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos no han hecho más que crecer durante el último mes. Este lunes, ‘Espejo Público’ ha reavivado una posible «infidelidad» por parte del futbolista. La periodista Pilar Vidal no ha dudado en contar todos los detalles que maneja sobre la supuesta ruptura de la pareja y ha confirmado la existencia de «una tercera persona».

La relación entre el futbolista y la presentadora ha vuelto a ser objeto de debate este lunes en ‘Espejo Público’. Pilar Vidal ha acaparado la atención de todos sus compañeros cuando ha decidido pronunciarse sobre lo que sabe de la crisis entre Sergio Ramos y su mujer. La periodista ha aclarado que maneja datos muy controvertidos y no se ha atrevido a revelar todo lo que sabe. Sin embargo, ha reavivado los rumores de la supuesta infidelidad por parte de Sergio Ramos.

Nuevos detalles sobre la crisis

Pilar Vidal en ‘Espejo Público’

Antes de pronunciarse, la colaboradora de ‘Espejo Público’ ha querido dejar claro lo que sabe y lo que no. «Me lo desmintieron de arranque», reveló la periodista nada más comenzar su intervención. Los rumores comenzaron a coger fuerza cuando Pilar Rubio no acudió junto a Sergio Ramos a la gala de los Latin Grammy en Sevilla, y desde ahí no han parado. La periodista aseguró que ya entonces comenzaron a negarlo.

«Dicen que hay nerviosismo porque la noticia se tiene que dar por partes. Primero se tiene que dar la noticia oficial de la ruptura, si es que la hay, y luego tienen que venir los motivos por los que se produce esa ruptura», explicó Pilar Vidal a sus compañeros de plató. Por lo que, los rumores de infidelidad podrían haber alterado los planes del matrimonio para confirmar su separación.

La tercera persona entre Sergio Ramos y Pilar Rubio

Pero la periodista no se ha quedado ahí, y ha señalado el detonante real de esta supuesta separación. «En esta ocasión, en esta pareja, si hay ruptura oficial es por terceras personas, que no nos cuenten que hay desgaste ni nada…«, espetó Vidal. A su vez, no dudó en revelar todo lo que sabe sobre la identidad de la presunta mujer que habría roto el matrimonio entre Sergio Ramos y Pilar Rubio.

«De hecho ya hay quienes ponen nombre y apellidos a esa tercera persona en discordia y de ahí que haya tanta intención de proteger a Sergio, para que no se adelanten informaciones que vendrían a poner todo al traste y más en las fechas que estamos», apuntó la colaboradora de ‘Espejo Público’. Aseguró además que esta crisis no se ha controlado igual que las anteriores, y puede que haya una intención detrás de eso.

«A lo mejor es porque por parte de uno de los dos hay interés de no se controle, que salga y ya está«, señaló la periodista. «Así como otras veces me dicen que ella estaba enrocada ‘en que no’, ‘en que no’ y ‘en que no’ esta vez creo que ya está preparada para lo que pueda venir», aseguró Vidal sobre el silencio de Pilar Rubio.

Sergio Ramos se pronuncia

Quién sí ha decidido hablar ha sido Sergio Ramos. Tras semanas guardando silencio e ignorando las preguntas de la prensa, el futbolista se ha pronunciado. Ha sido cuando se encontraba de camino a un entrenamiento cuando decidió responder de una vez por todas para tratar de callar los rumores.

«Sergio, buenos días, ¿qué tal? Se sigue hablando de que hay rumores de crisis. Sergio, ¿cómo va todo con Pilar, tú quieres desmentirlo?«, le preguntó un reportero de Europa Press al jugador del Sevilla FC. Fue entonces cuando Sergio respondió así ante las incesantes especulaciones de crisis con su pareja. «Todo muy bien, fenómeno, todo muy bien», respondió el futbolista de forma tajante.