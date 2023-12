Pedro Piqueras se moja sobre la amnistía por primera vez y define así a Pedro Sánchez

Pedro Piqueras ha concedido una de las más excelentes entrevistas a muy pocas semanas de su jubilación, pues su despedida definitiva de ‘Informativos Telecinco‘ está prevista para finales de año. Lo ha hecho en el ‘Chester’ ante Risto Mejide, con el que se ha abierto como nunca y ha hablado de los pormenores de su salida de Mediaset tras 17 años, de la llegada de Carlos Franganillo para ocupar su puesto y con quien se ha mojado también sobre cuestiones políticas como la ley de amnistía.

El comunicador manchego ha definido a Pedro Sánchez como un político «muy hábil». «Creo que si Pedro Sánchez hubiera tenido un acercamiento de otro tipo con la oposición, hubieran mejorado las cosas… o no. Podemos discutir con quién ha llegado a negociar o con quién ha llegado a acuerdos, pero lo cierto es que, sin tener la mayoría de los votos, ha conseguido formar gobierno», ha valorado.

«¿Lo ves calculador o manipulador?», le ha preguntado Risto. «No, lo veo que persigue un fin y lo consigue, un fin propio y un fin para el país. Él ha trazado un tipo de gobierno progresista para impedir que llegara un gobierno de Partido Popular y Vox, esto es clarísimo, y para eso ha llegado a una relación con alguien que en España cae mal. Cae mal por pretender desvincularse del país, porque no se puede amar a quien no te quiere. O no se debería. Y eso crea tensión», ha respondido Pedro Piqueras muy tajante.

Tras ello, Mejide le ha planteado la cuestión del millón y Piqueras no ha evitado mostrar abiertamente su postura al respecto. «¿Tú estás de acuerdo con la ley de amnistía? ¿Crees que le viene bien al país?», se ha interesado el publicista. «Yo soy partidario de la ley de amnistía incluso antes de todo esto«, ha sentenciado inicialmente.

«Ahora bien, que sea por unos votos a favor eso es lo que a mi ya no me cuadra tanto como le pasa a mucha gente», ha matizado. «Pero había que llegar a ella. Tal vez como un acto magnánimo de un gobierno establecido. Había llegado el momento de entenderse, de superar las cosas para colaborar y para hacer las cosas bien», ha añadido el periodista.