Noemí Galera se planta en ‘OT 2023’ con una gran bronca a los concursantes: «Os importa una mierda»

Llevan solo 15 días dentro de la academia de ‘OT 2023’ y Noemí Galera ha tenido que echar varias broncas a los concursantes. Y es que tanto su poca limpieza como su actitud en algunas clases han llevado a que la directora de la academia se haya tenido que poner seria con sus alumnos.

Pero este sábado, Noemí Galera no pudo aguantar más y explotó contra algunos concursantes de ‘Operación Triunfo 2023‘ después de ver que no le hacían ningún caso. Y es que a la directora de la academia no le gusta ver que los concursantes no aprovechan el tiempo de trabajo.

Nada más acabar el segundo pase de micros, Noemí Galera lanzó una advertencia a todos. «No os quiero en el sofá hasta las 5, ¿vale? Os quiero ensayando y repasando», les advertía después de ver como algunos lejos de trabajar se dedican a descansar y a hacer de todo menos ensayar.

Sin embargo, un grupo de concursantes hizo caso omiso de la advertencia de Noemí Galera y no tuvo reparos en sentarse un rato en la terraza a tomarse un café o una infusión. Tras ver como Violeta, Alex, Denna, Omar, Salma, Suzette y Naiara estaban en la terraza tirados, la directora de la academia se dirigió hasta ellos para echarles una bronca.

Noemí Galera explota contra los concursantes de ‘OT 2023’

«Acabo de decir que no quiero ver a nadie sin trabajar y habéis tardado cero coma en venir aquí», les decía muy seria Noemí. «De verdad, esto no es un campamento. Mañana nos vamos a ensayar, ensayo general. Pero no, yo me siento y me tomo mi café. Entonces, la hora de la merienda para qué», les recriminaba la directora.

«Me da la sensación de que os importa una mierda. No me tengo que estar preocupando yo de que os cambiéis los micros, que es la puta obligación que tenéis«, les seguía diciendo completamente indignada. » No tengo que estar pendiente de si la Academia está limpia o no», añadía.

Poco a poco, Noemí Galera fue alterándose cansada de tener que darles toques de atención todos los días. «Parezco un puto sargento. Luego vendrán los lloros. ‘No es que claro, me han nominado’, pues a veces dices ‘nominado y expulsado’ por no aprovechar la puta oportunidad que tenéis. No la estáis aprovechando. Es que no sé cómo decíroslo ya porque es desesperante, o sea, es como darme contra un muro», les decía muy harta. «Cuando salgáis de aquí, echareis de menos no haber aprovechado la oportunidad que tenéis«, añadía.

La bronca de Abril Zamora

Un día después, ha sido Abril Zamora la que ha tenido que echarles la bronca tras su clase de interpretación grupal este domingo. «¿Chicos de verdad que os pasa hoy? Estáis super revolucionados, pero mal, como grises. ¿Qué os pasa en serio? Es que solo tenemos este ratito, tengo hora y media. Vengo con mucha ilusión y hay como una energía super rara. Estáis revolucionados y raros. En la vida aunque estemos raros hay que seguir trabajando y tener actitud positiva. Aprovechad el ratito. Es que no estáis», les abroncaba la profesora de interpretación.