Joaquín Prat habla así de Ana Rosa tras dejar de ser su jefa en las mañanas de Telecinco

Joaquín Prat está de celebración, ya que este lunes fue hasta Sevilla para aceptar el ‘Premio SICAB de la comunicación’. El presentador de ‘Vamos a ver’ ha sido reconocido por su labor en televisión, y no ha podido evitar acordarse de sus grandes referentes. Es por eso que en mitad de su discurso hizo referencia a Ana Rosa Quintana, a quien le dedicó unas palabras cargadas de emoción.

La buena relación entre Joaquín Prat y Ana Rosa no es un secreto. Tras compartir mesa durante años en ‘TardeAR’, se vieron obligados a separarse en distintos programas de la cadena. A pesar de que ahora aparecen en franjas distintas, la amistad entre los comunicadores sigue viva. De hecho, el presentador reveló que hace poco se reencontraron en una fiesta de la productora de la periodista y los sentimientos estaban a flor de piel.

Las palabras de Joaquín Prat a Ana Rosa

Según comenzaba a aceptar el galardón, no dudó en hacer referencia a este encuentro con su antigua compañera. «En la fiesta de Unicorn me dijo que me echaba mucho de menos y le dije que yo también a ella. La echo de menos cada día«, reveló Joaquín Prat al público presente. Unas palabras que demuestran el vínculo tan especial que se ha formado entre ambos profesionales tras años de trabajo juntos.

Es tanto lo que los une, que Ana Rosa es incluso la madrina del hijo del presentador, que su padre califica como un niño «feliz, guapo y estupendo», por el que pide «salud y amor» de cara al próximo año. El periodista también ha confesado su lado más espiritual en mitad de la celebración de su éxito. «Rezo para seguir igual. Llevo aquí, en el bolsillo, a la Virgen de los Desamparados y le pido todas las noches quedarme como estoy», explicó Prat, visiblemente emocionado.

Una emoción que continuó al recordar a la recién fallecida Concha Velasco. «Lamento que hace dos semanas estuve a punto de ir a verla, pero al final surgió un tema familiar y no pude ir. Concha es un mito de la cultura de este país. Que allá donde esté descanse en Paz», aseguró Joaquín Prat, que lamentó no haber podido despedirse de la actriz.

Las contestación de Ana Rosa

Ante el bonito gesto de su compañero, y la celebración de su reconocimiento en la comunicación, Ana Rosa Quintana tuvo que pronunciarse. Desde ‘TardeAR’, la periodista mandó suerte a su excompañero con el estreno de ‘La vida sigue así’, el programa especial de Julio Iglesias que vio la luz este lunes. «Con Joaquín Prat será un éxito, seguro. Ya está comprobado. ¿Quién es la reina de las mañanas? Joaquín Prat«, bromeó la comunicadora. También aseguró que su relación con el periodista sigue igual que cuando compartían plató.