Ángel Martín se abre en canal en ‘Espejo Público’ sobre su actual estado de salud mental

Este viernes ‘Espejo Público’ recibió a Ángel Martín. El cómico acudió al programa de Susanna Griso para presentar su nuevo libro ‘Detrás del ruido’, que retrata los duros momentos que pasó tras sufrir un brote piscótico. Como es habitual, el autor quiso pronunciarse sobre la salud mental, y reveló en el programa importantes detalles sobre cómo se encuentra ahora mismo.

Si en algo es experto Ángel Martín es en tratar los temas con naturalidad. Ya en su libro ‘Por si las voces vuelven’ compartió de manera desenfadada como fue enfrentarse a un brote psicótico que lo tuvo hospitalizado durante dos semanas. Ahora, en ‘Detrás del ruido’, habla de sus pequeños rituales en el día a día para «mantener la cordura». En un momento del programa, el invitado no dudó en abrirse con la presentadora sobre su momento más duro.

Ángel Martín habla sobre su salud mental

Ángel Martín y Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Aseguró que el brote fue una «oportunidad» para cambiar su forma de ver las cosas. «Si no hubiera pasado esto es muy probable que yo nunca me hubiese replanteado mi forma de ver la vida», explicó Ángel Martín. El autor de ‘Por si las voces vuelven’ también quiso dejar claro cómo afronta el día a día después de ese revés. «Ya hace años que no me medico», reveló a Susanna Griso.

«El hecho de romperte y tener que empezar a reconstruir desde cero lo que quieres que haya en tu cabeza te permite poner orden y ser mucho más consciente», apuntó el cómico, que aseguró además que de eso trata su nueva publicación. «Es importante estar detrás del ruido», insistió. «Esto es tratar de ponerte detrás de todo aquello que te impida pensar con claridad. Hoy en día tenemos la cabeza llena de cosas: preocupaciones actuales, por el pasado, por cosas que no sabes ni si pasaran…», confesó Ángel.

Casi 6 años después de su ingreso en el hospital, el guionista aseguró que su entorno aún se preocupa por si se repite la situación. «Es un agobio estar pendiente de si la persona que tienes delante está bien o no», apuntó el autor. Sin embargo, explicó que esa sensación se va diluyendo poco a poco conforme pasa el tiempo. «En el momento en que te desentiendas es muy probable que algo suceda y se vaya al carajo«, señaló Ángel Martín, que aseguró también que es muy importante prestar atención a las decisiones y no bajar la guardia.

El escritor rechaza el alcohol y las drogas. «Presto mucha atención antes de tomar decisiones para saber por qué las estoy tomando», explicó Ángel sobre el consumo de estas sustancias, a las que dice que no porque «la recompensa que aportan no es muy inteligente». El cómico afronta su día a día con esa premisa y valores para poder mantener su salud mental en el mejor estado posible.