Adriana Abenia revela el motivo real por el que fue apartada de Telecinco en su vuelta a ‘Fiesta’

Adriana Abenia ha regresado este domingo a Mediaset. Lo ha hecho para hablar de su libro ‘La vida ahora’ en el que reflexiona y habla de los motivos de su salida de ‘Sálvame’ tras lo que llegó a vivir un día en un evento en el que estaban los por entonces Príncipes de Asturias.

Nada más saludarla, Emma García le confesaba a Adriana Abenia la ilusión que le hacía verla después de tantos años sin coincidir. «De alguna manera venir aquí es como retroceder en el tiempo», confesaba la presentadora zaragozana. «Y volver a coincidir con amigos y compañeros. Tengo aquí a Omar que me conoce desde que soy una renacuaja. Y ha sido alguien muy importante para mí y un apoyo», aseveraba Adriana aludiendo a Omar Suárez.

Era entonces cuando Emma García le preguntaba en ‘Fiesta‘ que es lo que le pasó y por qué dejó su trabajo en Telecinco. «Fue un cúmulo de cosas, fue una falta de gestión de la fama, no lo gestioné bien. Fue todo a un ritmo vertiginoso. Acaba de empezar en televisión cuando mi nombre estaba en todos los sitios, había dejado a mi ciudad, novio y amigos en Zaragoza y de alguna manera sentía que tenía que buscar la excelencia y ser la mejor porque si no lo hacía yo lo haría otra», destacaba Adriana Abenia.

«Me exigí en exceso, fui muy dura conmigo misma de tal manera que dejé de lado la salud y otras cosas importantes. Y un día, pasó algo que fue la gota que colmó el vaso. Tuve un incidente cubriendo un acto en Miranda de Ebro con la Casa Real, que hizo que al día siguiente mi salud se fuera al garete», le explicaba Adriana a Emma García.

«Me vi tan vulnerable, tan insegura que no sabía cómo hacer frente», proseguía contando la presentadora cuando Emma García quería indagar más en ese asunto. Era entonces cuando Adriana Abenia dejaba claro que era una experiencia sobre la que no había querido hablar en exceso. «El personaje que yo había creado tiraba de mí cuando yo no era capaz de hacerlo. Yo ahora he aprendido a decir que no», remarcaba.

Adriana Abenia habla de los motivos de su salida de Mediaset

Tras ello, Emma García quiso saber qué síntomas sufrió ese día de octubre de 2010 para que todo cambiara a partir de entonces. «Me hice una resonancia cerebral que me dio un diagnostico terrible para una persona joven. Tenía que haber parado, pero continué. Me afectó al habla de manera transitoria», contaba.

Y es que tal y como ha relatado, durante 25 minutos todo lo que ella estaba diciendo no concordaba con lo que pensaba. «En un principio, me dijeron que era estrés e incluso pensaron que me había drogado. Se vio clarísimamente qué había ocurrido y tuve que replantearme mi vida. Parar para tomar decisiones, pero no paré lo suficiente», destacaba la zaragozana.

Fue entonces cuando Adriana Abenia decidió dejar Mediaset España y tratar de buscar «otros proyectos». «Cuando abandono Mediaset por otros proyectos decido no volver a abrazar al personaje porque no sabía donde estaba la línea entre la persona y el personaje y no sabía quién era yo. Quería presentarme de otra manera. A base de ostias he conseguido canalizar esas emociones y a vivir más despacio», añadía al respecto.

Antes de despedirla, Emma García le decía a Adriana Abenia que deseaba verla pronto. «Ojalá compañera te vea uy pronto aquí porque tú vales y lo haces muy bien», recalcaba la presentadora confesando que le encantaría que volviera a Mediaset.