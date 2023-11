Santiago Segura no se corta y llama «rata» a Pablo Motos en su visita a ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero’ recibió este martes 28 de noviembre la visita de Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. Los actores acudieron para presentar su nueva película, ‘La Navidad en sus manos’, que se estrenará en cines el próximo 1 de diciembre.

Se trata de una comedia familiar donde a Papá Noel se le complica poder acudir a su cita de Nochebuena con todos los niños del mundo. «Es una película típica navideña, familiar y, si no llegan a estar estos dos bestias, sería muy edulcorada, pero estos le dan la acidez. La mezcla está muy bien, porque es simpática y tierna, pero gamberra, y eso me parece alucinante», explicó Santiago Segura. Además, reconoció que «yo recomendé a Ernesto Sevilla para esta película porque quería trabajar con él».

Santiago Segura frena a Pablo Motos

El actor y director cinematográfico, que interpreta a Papá Noel, recordó algunas anécdotas del rodaje: «No me pusieron una barba normal, sino que me la colocaron pelo a pelo. Tardaban dos horas y media». Pablo Motos bromeó con su amigo y colaborador de ‘El Hormiguero’, al que preguntó: «En la película usas peluca: ¿Cuántas tienes en casa?».

Fue entonces cuando Santiago Segura, para sorpresa del presentador, le espetó: «Eres una rata de tu tamaño, siempre me sacas lo de las pelucas. Tendré seis o siete», terminó confesando el humorista. Acto seguido, el comunicador valenciano pidió a sus invitados que recordaran alguna anécdota que les hubiera sucedido en Navidad.

Pablo Chiapella fue el primero en tomar la palabra: «De pequeño, mis padres me llevaron a ver a los Reyes Magos». «El problema es que yo había estado los días anteriores con dolor de estómago y sueltísimo. Y cuando Baltasar me dio el regalo, no me gustó y me puse a llorar, tanto, que me cagué en las rodillas de Baltasar, reconoció el actor, entre risas.