Marisa Martín Blázquez revela estar sufriendo presiones en ‘TardeAR’: «Me dicen que…»

Marisa Martín Blázquez habló alto y claro hace unos días en ‘Vamos a ver’ sobre la crisis que atraviesan Pilar Rubios y Sergio Ramos. Este miércoles, sin embargo, acudió a ‘TardeAR’ para contar las consecuencias que ha tenido revelar este tipo de información en televisión. La periodista aseguró que desde que se pronunció sobre el tema ha estado sufriendo ciertas presiones.

Los rumores de separación entre el futbolista y su mujer están dando mucho que hablar en los distintos programas de televisión. Hace unos días la periodista aseguró en ‘Viva la vida’ conocer el nombre de la supuesta tercera persona involucrada en la crisis del matrimonio, aunque no se atrevió a revelarlo. Al parecer, este atrevimiento puede haberle salido muy caro.

Las consecuencias para Marisa Martín Blázquez de su primicia

La periodista se sinceró con Ana Rosa cuando volvieron a abordar el tema en su programa de la tarde. «Puedo deciros que estoy recibiendo presiones de por qué he contado esto y me dicen que estoy mejor calladita», aseguró Marisa Martín Blázquez a la presentadora. Aún así, reiteró su versión y que los rumores de una tercera persona son cada vez más fuertes.

Marisa Martín Blázquez en ‘TardeAR’

«Es una cuestión de la que me informan, llevábamos tiempo trabajando y recibir presiones», señaló Blázquez insistiendo en que, no entiende los «nervios» de quiénes la presionan para que mantenga su silencio. La colaboradora se mostró en todo momento decidida a defender la información que había conseguido y no pensaba amedrentarse por las amenazas. .

Aseguró además que la supuesta infidelidad viene de largo, concretamente de hace cuatro años. «Dicen que hay un nombre propio por parte de Sergio, que aquella crisis se solventó luego, nació su último hijo pero ha vuelto a hacer mella», explicó Marisa Martín Blázquez en ‘TardeAR’. La periodista también ha insistido en varias intervenciones que hay muchas más crisis de la pareja de las que el público no se ha percatado durante los años.