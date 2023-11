La mala noticia para Jordi Cruz, jurado de ‘MasterChef’, por el motivo más inesperado

Malas noticias para Jordi Cruz. El jurado de ‘Masterchef’ se enfrenta a un duro momento en su ámbito profesional debido a un inesperado cambio. Su reputación como uno de los mejores chefs del país y el prestigio de sus restaurantes podrían verse afectados por una reciente decisión de la ‘Guía Michelin’.

No es un secreto que Jordi Cruz es una eminencia en el mundo de la cocina. Cuando no está en ‘Masterchef’ juzgando a los aspirantes a chef, sorprende en sus restaurantes con atrevidas recetas. La Guía Michelin ha reconocido a menudo la calidad de sus restaurantes otorgándole estrellas. Debido al gran reconocimiento gastronómico que esto supone, el juez catalán trabaja duro para mantener su estatus. Sin embargo, este año, ha ocurrido algo inesperado.

El duro revés profesional de Jordi Cruz

El jurado de ‘MasterChef Celebrity’.

Este martes se celebró en Barcelona la gala de entrega de las Estrellas Michelín 2024, en la que se incluyen los restaurantes más prestigiosos. Jordi Cruz, acostumbrado a que sus restaurantes aparezcan en esta lista, se ha visto sorprendido este año por la modificación en uno de sus restaurantes en la guía. Ha sido el caso de ‘Angle’, su restaurante en Barcelona.

Tras la actualización de este año, la ‘Guía Michelin’ ha retirado una estrella al restaurante del chef catalán. Hasta ahora, ‘Angle’ contaba con dos estrellas Michelin, un gran reconocimiento en la guía. Es por esto que el cocinero profesional se enfrenta en estos momentos a un duro revés, tras perder uno de los mayores reconocimientos en el mundo de la gastronomía.

La vida como padre

Mientras tanto, la vida personal del chef sí sonríe. Jordi Cruz y su pareja Rebecca Lima dieron la bienvenida a su primer hijo hace tan solo unos meses. En agosto, el chef se convirtió en padre, y ahora comparte cada día sus experiencias con el pequeño Noah. No hay duda de que, junto al éxito de ‘Masterchef’, esta es sin duda una de las razones que más alegría brinda a la vida del cocinero, independientemente de las idas y venidas en lo profesional.

“Este año la Estrella es mi peque, mi Leo -el signo del zodíaco del pequeño-, mi sonrisa, mi sol, mi luna, mi cielo estrellado. Ya está, yo no necesito que me den nada, que me quiten las tres, no pasa nada, estoy feliz», se sinceró Jordi Cruz ante la prensa en el photocall previo a la gala de entrega de las Estrellas Michelín 2024.

El chef catalán tiene una última cita con ‘Masterchef Celebrity 8’ este 30 de noviembre, cuando tendrá lugar la final del programa. El jueves a partir de las 22:50 en La 1 se decidirá qué famoso se hace con el título de ganador de esta edición. Laura Londoño, Alvaro Muñoz Escassi, Toñi Moreno o Daniel Illescas podrían tomar el relevo de Lorena Castell, ganadora de la última edición.