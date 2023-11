David Broncano revela el invitado vetado de ‘La Resistencia’: «Está sentenciado»

Inma Cuesta fue la invitada de este miércoles en ‘La Resistencia’. El programa presentado por David Broncano recibió a la actriz para hablar de su nueva película ‘El Favor’, que se estrena el 10 de noviembre. Pero mucho antes de entrar en materia, el presentador le confesó a la actriz y al público la única persona que está vetada para poner un pie en el programa de Movistar Plus+.

Antes de ponerse al día con el jiennense sobre los detalles de ‘El Favor’, el nuevo proyecto de la actriz junto a Diego Martín, el Broncano la asaltó con una pregunta que pilló por sorpresa a la intérprete. «¿Sabes que tenemos un contencioso con Nacho Cano?, le preguntó directamente a Cuesta, lo que vino seguido de risas del público. «¿En serio? No tengo relación con él desde hace tiempo por cosas de la vida», contestó la valenciana. Fue entonces cuando Broncano reveló la tensa relación del programa con el músico.

Inma Cuesta y David Broncano en ‘La Resistencia’

El invitado vetado de David Broncano en ‘La Resistencia’

«Dijo que venía, estuvo meses asegurándolo», explicó David Broncano en tono serio a la actriz, hablando sobre Nacho Cano y su desplante con el programa. El comunicador reveló que la razón por la que el productor está en la lista negra del programa de Movistar Plus+ es porque les dejó tirados en una ocasión. «Está sentenciado. Yo le sentencié», aseguró David.

Tenemos que haces las paces con Nacho Cano.



Confiamos en ti, @InmaCuestaWeb pic.twitter.com/tjfV2JVwIi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 8, 2023

«Le pillamos dos pianos y todo para que tocara», explicó Grison, el colaborador del programa. Inma Cuesta permanecía de pie en el plató, ya que ni siquiera había dado inicio a su entrevista, incrédula ante lo que sus anfitriones le contaban. Pronto intentaron encontrar una solución a la resistencia de Nacho Cano a acudir al espacio de Broncano.

«Lo puedo intentar porque si viene le hacéis un programón», respondió Cuesta a la petición del presentador de que le ayudase a conseguir la visita del compositor después de tantos rodeos. David Broncano le pidió que le tanteara, mientras que Ricardo Castella bromeó directamente con esta solución: «Podrías quedar con él aquí…»

Parece que la vista de Nacho Cano es «misión imposible» para ‘La Resistencia’, y eso ha hecho que Broncano lo apunte en su lista negra. No sabemos si Inma Cuesta, que confiesa no tener demasiada relación con el músico, conseguirá que el excomponente de Mecano se siente en el sofá de Broncano. Tal vez, tras esta llamada de atención pública, el compositor no tarde en acudir a los estudios de Movistar Plus+.