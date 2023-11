Avance semanal de ‘Hermanos’ con el divorcio de Ahmet y Sevval y un trágico accidente

Antena 3 continúa emitiendo nuevos capítulos de la exitosa ‘Hermanos‘ este lunes 27 y martes 28 de noviembre en el prime time a partir de las 22:40 horas tras ser líder de la noche en sus dos días de emisión.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, Ahmet estuvo a punto de conseguir las pruebas necesarias para sacar a la luz la infidelidad de Akif con Nebahat, pero el marido de Suzan volvió a ser más listo que él. Mientras Doruk y Asiye no pasan por su mejor momento por los celos de ella y la tensión que se generó con Yasmin; pero él le dijo a su novia que solo tenía ojos para ella.

Asimismo, Ömer citó a Süsen en la cafetería para pedirle explicaciones sobre su reciente noviazgo con Sarp. El joven no entendía que su ya exnovia dejase de quererlo de un día para otro y se puso furioso con ella. Süsen se sintió tan atacada que, no sólo decidió no seguir hablando con él, si no que se apoyó de nuevo en Sarp.

Tras descubrir que la idea de Akif había fracasado, Tolga urdió un nuevo plan para impedir que Zehra se casase con un hombre que casi le doblaba la edad obligada por su hermano mayor.

Pero lo que dejó a todos en shock en ‘Hermanos’ fue como Ömer quiso vengar la memoria de su abuela y decidió secuestrar a Sevval en el mismo lugar en el que su abuela estuvo retenida.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos capítulos que Antena 3 emite este lunes 27 y martes 28 de noviembre:

Avance de ‘Hermanos’ capítulo del lunes 27 de noviembre

Ömer, tras ver el sótano donde encerraron a su abuela,se disculpa con Asiye por no haberla creído. Está muy afectado y cuenta lo sucedido a Ahmet. Yasmin confiesa que es todo verdad.

Ahmet está como loco y discute con Sevval por encerrar a su madre hasta acabar con su vida, mientras que Ömer ha ido a la policía a denunciar los hechos. Sevval y Yasmin declaran en comisaría y niegan lo sucedido. El fiscal archiva el caso por falta de pruebas.

Al volver de comisaría, Ahmet echa a su mujer de casa y asegura que se van a divorciar. Por otro lado, Akif sigue quedando en secreto con Nebahat.

Tolga y Zehra se casan. Todos están celebrando su matrimonio hasta que el hermano y prometido de Zehra aparecen. Los chicos se pelean con ellos y acaban huyendo.

Avance capítulo del martes 28 de noviembre

Sevval hace las maletas y se va de casa, mientras que Yasmin asegura a Ömer que lo pasó muy mal por la muerte de su abuela, pero que no podía entregar a su propia madre a la policía.

Sengül pide un préstamo e hipoteca su casa para invertir en un negocio y conseguir dinero rápido, sin saber que se trata de una estafa organizada por Ayla.

Sevval no quiere divorciarse, pero Ahmet ya ha iniciado los trámites. Sevval enseña a Suzan la foto de Akif y Nebahat dándose un beso. Suzan vuelve a casa como loca y echa a Akif a gritos.

Tras la discusión, Akif recrimina a Sevval haber acabado con su matrimonio y ella confiesa haber encerrado a la señora Sevgi. Akif graba la conversación y se va directo a la policía, pero ella le persigue con el coche para intentar pararle. Akif acaba teniendo un accidente.