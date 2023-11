Adela González se corona con su reacción cuando llaman «casposo» a Alfonso Guerra en La Sexta

‘Más vale sábado’ dedicó parte de su programa de este 25 noviembre a comentar la polémica visita de Alfonso Guerra a ‘El Hormiguero’. Especialmente dura con el político socialista fue Adela González, quien lanzó dos reflexiones sobre el motivo por el que, según ella, habría hecho las desafortunadas declaraciones sobre los «chistes de homosexuales».

El que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González acudió para promocionar su nueva novela, ‘La rosa y las espinas’. Aunque Pablo Motos no quiso desaprovechar la oportunidad de preguntarle por la amnistía a los independentistas catalanes y sobre la libertad de expresión.

Fue entonces cuando Alfonso Guerra lamentó la falta de libertad de expresión en según qué temas. «Antes se hacían chistes de homosexuales, de enanos…», denunciaba, amparándose en el derecho a «la libertad de expresión» recogido en la Constitución. «Es decir, eso es censura. Y yo no quiero censura», añadía. Tras la emisión de estas polémicas declaraciones en el programa vespertino de LaSexta, Boris Izaguirre pedía a los colaboradores su opinión acerca de ellas.

Pablo Montesinos era el primero en tomar la palabra, y no podía ser más duro: «Me parece casposo, de otra época. Seguramente a él no le hayan hecho o sonrojado con determinados chistes o comentarios. Le parecerán graciosos, pero España está en otra cosa. Eso es lo que me parece. Casposo». «Desde hace mucho tiempo», añadía Adela González.

La reflexión de Adela González sobre las palabras de Alfonso Guerra

Boris Izaguirre comparó este momento con otra desafortunada frase de Alfonso Guerra en el pasado: «Es como cuando llamó ‘mariposón’ a Mariano Rajoy. ¿Por qué esa insistencia, esa fijación, en lo que él llama ‘chistes de enanos o de homosexuales’?». Por su parte Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE de Cantabria, añadía que «es una España de otra época que no encaja en los valores que defendemos los socialistas en toda España».

«España ha evolucionado, en la medida en que estas actitudes nos chocan y nos generan rechazo», aseguró el colaborador de ‘Más vale sábado’. Además, sacó a colación, precisamente en el Día Internacional contra la Violencia de Género, el caso de Ana Orantes o el «mi marido me pega» de Martes y Trece, un sketch del año 1991.

Según Zuloaga «esto es un poco lo mismo. Es una idea que se ha quedado en otro tiempo y vista ahora no encaja». Por último, Adela González tomó la palabra para hacer una última reflexión al respecto. «Primero, ¿alguien le dice algo después? Segundo, ¿no creéis que es plenamente consciente de que estamos en otra época? ¿Qué se trata de una provocación?», sentenció la presentadora.