Roberto Brasero airea algo insólito que sucede en las instalaciones de Antena 3 sin cámaras

Gema López interrumpía este miércoles ‘Espejo Público’ desde la cafetería de Atresmedia para hacer una encuesta entre los trabajadores de Atresmedia. «¿Gema qué estás preguntando y con quién estás?», le preguntaba Miquel Valls. «He hecho un estudio de campo y quería saber si dentro del trabajo se mantienen relaciones sexuales», aseveraba la copresentadora de ‘Más espejo’ antes de hablar con Roberto Brasero.

«Tengo que dar dos titulares. Primero en los baños de Antena 3 han practicado sexo varias personas, me lo han confirmado y tengo testimonios», empezaba contando Gema López. «Y dos, en la sala de maquillaje ha habido ciertas proposiciones. Yo lo que he hecho es quedar con un compañero para tomarme un café porque en las cafeterías es donde se empieza», añadía Gema.

Justo después, aparecía Roberto Brasero y Gema López iba directa hacia él. «Braserito, Braserito. Dime una cosa, ¿tú alguna vez has mantenido relaciones sexuales dentro de tu puesto de trabajo», le cuestionaba la copresentadora de ‘Espejo Público’. «Te he escuchado decir lo de los baños, ¿Dónde están los baños?», respondía el presentador del tiempo.

«Pero tú si te has enamorado», le replicaba Gema López a su compañero. «Yo he encontrado el amor en el trabajo, sí. Es que me ha sorprendido esto de los baños de Antena 3, deben ser unos a los que no voy yo o a otras horas», aseveraba entonces Roberto Brasero.

Roberto Brasero se moja sobre si ha mantenido relaciones en los baños de Antena 3

Tras ello, el meteorólogo era claro al opinar sobre este asunto. «Si nos pasamos el día en el trabajo como no nos vamos a enamorar o vamos a tener sexo en el trabajo», defendía Brasero. «¿Tú has tenido propuestas indecentes en tu puesto de trabajo?», le preguntaba Gema López a su compañero. «No, yo no he tenido. Yo encontré el amor en Telemadrid, una compañera cámara con la que hacía reportajes y surgió el amor», terminaba contando él.

Antes de zanjar el tema, Gema López bromeaba con que se iba a quedar en la cafetería de Antena 3 para ver si encontraba a alguien. «Yo me voy a quedar en la cafetería que he visto a mucho chico mono y lo mismo oye hasta tengo suerte», terminaba diciendo la copresentadora.