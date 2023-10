Le pregunta Ana Rosa a Miguel Bosé por Ana Obregón y acaba confesando todo esto

Miguel Bosé se encuentra de tourné por toda Mediaset ante el próximo estreno de ‘Bosé’, su biopic, que llegará a Telecinco el lunes 6 de noviembre dentro del evento de programación ‘La Noche de Bosé’. Así, el cantante visitaba este lunes a Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’.

Durante su entrevista, Ana Rosa ha querido preguntarle a Miguel Bosé por su vida privada y los amores que le han rodeado. «Has tenido amores que no has podido sacar a la luz, has tenido que renunciar a ellos…», apuntaba la presentadora a cómo ha llevado en secreto algunas de sus relaciones.

«Yo soy muy privado, muy discreto. Lo soy con mis amigos, con la gente a la que quiero, así de que de todos modos, ese aspecto es independiente de quien haya sido», aclaraba Miguel Bosé después de que Ana Rosa pusiera sobre la mesa a todo lo que ha tenido que renunciar por ser un cantante muy famoso a nivel internacional.

Miguel Bosé habla de su bisexualidad y cómo lo llevó su padre

«¿Has tenido novios y novias?», le preguntaba entonces Ana Rosa al cantante. «Ha habido hombres y mujeres que han sido muy importantes y he tenido la suerte de que me ha gustado todo«, aseveraba hablando claramente de su bisexualidad. Algo que nunca le importó a su padre Luis Miguel Dominguín según ha relatado.

En ese momento, Ana Rosa ha querido indagar más y preguntarle por quién había sido el gran amor de su vida. «Ha habido muchos amores de mi vida», respondía Miguel Bosé sin nombrar a nadie. Algo que sin duda dolerá a Nacho Palau pues ambos estuvieron casi 30 años de relación y tuvieron a cuatro hijos.

Sobre su padre, Miguel Bosé explicaba que «cuando se enteró tuvo la generosidad de decirme ‘me he enterado que’ y me dijo ‘no sabes que envidia me das'». «Él era muy respetuoso y me decía que le contara cómo se siente, era un hombre que ha tenido una imagen que está más cerca de lo que cuenta el franquismo. Era un hombre con una ternura bestial, y eso que en la primera parte de mi vida esa ternura no la caté porque era muy exigente conmigo y quería que fuera el heredero de la casta Dominguín», aseveraba.

El cantante destapa por qué rompió su relación con Ana Obregón

De todas sus relaciones, más allá de la de Nacho Palau que ha sido muy mediática a raíz de su separación y todo lo que sucedió con sus hijos, no hay duda de que una de las relaciones que más interés han suscitado fue la que mantuvo con Ana Obregón.

En ese sentido, Ana Rosa ha tratado de saber por qué Miguel rompió con ella y él echaba balones fuera diciendo que no se acordaba. «Yo si me acuerdo. Fue por culpa de Nacho Duato», soltaba entonces la presentadora. «Es verdad. Se cruzó esta belleza de hombre… Nos fuimos a Nueva York, estudiamos allí mucho tiempo y luego él se fue a Suecia, al Cullberg a bailar, y yo retomé mi carrera que había interrumpido», concluía.