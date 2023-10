La famosa actriz que ha dado plantón a ‘Pasapalabra’ por esta razón: «No voy a ir»

‘Pasapalabra‘ es, sin duda alguna, el concurso más famoso de la televisión en España. De hecho, el formato presentado por Roberto Leal consigue tener en el plató a rostros famosos todos los días. Es más, incluso en la serie ‘Paquita Salas’ se bromea sobre este asunto. Sin embargo, aún hay alguien que se resiste a acudir al concurso de Antena 3.

Es el caso de Anna Castillo que, en el podcast de ‘La Pija y la Quinqui’ ha confesado que ha rechazado acudir al formato en varias ocasiones. «¿Te gustaría ir a ‘Pasapalabra’?», le han preguntado a la actriz, que se ha mostrado tajante: «No me gustaría. Esto ha sido un tema en mi familia. Yo cuando empecé a ser un poco conocida me llamaron para ir a ‘Pasapalabra'».

El mayor miedo de Anna Castillo era hacer el ridículo en ‘Pasapalabra’: «Yo decía que ‘tía, es que voy a quedar fatal’. Imagínate que quedo fatal. Y digo que ‘no voy a ir’. Y ya luego me vi capacitada como para ir, pero ya no me apetecía. Dije que ‘ahora ya no sé’. Entonces mi madre, siempre es una cosa como de ‘¿por qué no?’. Con la ilusión que me hubiera hecho verte ahí».

«Ay, vamos juntas», le han ofrecido desde el podcast, algo que hacía replantearse la situación a la actriz: «Bueno, si vamos juntas, vamos. Por mi madre». Aunque desde la entrevista han acabado sentenciando que «‘Pasapalabra’ está a punto de pasar de moda. ¿Qué se va a ver en los gimnasios si no es ‘Pasapalabra’?».

Sin embargo, no ha sido del único programa del que se ha hablado. Anna Castillo se ha postulado para acudir al nuevo de Arturo Valls: «Lo digo delante de todo el mundo, solo quiero ir al nuevo programa de Arturo Valls. Es lo que más ilusión me podía hacer ahora mismo. Quiero ir con Maca porque ella es muy competitiva y yo también».