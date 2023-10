El estallido de Iker Jiménez ante quiénes le llaman «facha asqueroso» en ‘Cuarto Milenio’

Iker Jiménez volvía a hacer este domingo una de sus extensas reflexiones al finalizar ‘Cuarto Milenio’. Lo hacía después de tratar en el programa el tema del tráfico de niños para la explotación sexual a raíz de la película ‘Sound of freedom’. Esta cuestión hacía estallar al presentador, que compartía su reflexión sobre el asunto.

«Ya no es una película, es una acción directa de lo que está pasando. Hay operaciones de pederastia, pornografía infantil y tráfico de archivos en nuestro país, no lejos, en nuestro país… ‘el vecino sonriente’, ‘era un buen tipo’, sí. Quisiera reflexionar porque es como una lluvia. Es decir, nos hemos acostumbrado, como otras muchas cosas: ‘acuchillada una mujer’, ‘causa de violencia machista’… Era como cuando la ETA mataba. Pues espero que esto no ocurra con la pederastia, con los pedófilos que les encuentran con archivos. Porque con esos archivos queda demostrado que ha habido abuso de niños», empezaba diciendo.

Iker Jiménez reflexionaba sobre la gran problemática que tenemos en nuestro país: «Siempre hay una parte de la sociedad que se resiste a creer algunas cosas. […] En la España de los 90 la gente decía, ‘aquí eso no puede pasar’. Y yo decía por aquel entonces, ‘o sea que en España somos cojonudos, somos los mejores, está clarísimo que somos de otra estirpe diferente a Europa y todo lo malo pasa allí’. Esa sensación de ‘no miro porque todo lo malo pasa allí y cerca, no’, es lo que a veces nos convierte en ciegos».

El presentador de Cuatro proseguía con su airado discurso: «Nos están contando cómo se trabaja en España ahora. Cómo es esta gentuza, que como dice el doctor Cabrera, ‘el tipejo este que negocia con niños, maltrata niños, trafica con niños o hace vídeos de niños, no vale ni la bala para matarle’. Yo, sinceramente, lo suscribo absolutamente. Si hay alguien en esta vida que hay que apartar, pero eliminar, es esta gentuza. Como decía Jesús de Nazaret, que no era cualquiera, ‘más le vale colgarse una piedra de molino en el cuello quien haga daño a un niño’, porque son valores fundamentales».

Iker Jiménez utiliza ‘Cuarto Milenio’ para quejarse de las críticas en redes sociales: «Me decían que era un facha asqueroso»

Además, Iker Jiménez aprovechaba para quejarse del rechazo que existe hacia él en las redes sociales cuando habla de estos asuntos: «Gran porcentaje estaba muy contento de que sacásemos este tema en España, al que tampoco muchos minutos en televisión se le brindan. Pero en mí, el enigma, como siempre, estaba en lo otro, en los que me decían que era un facha asqueroso por hablar de esto. Es decir, es mejor encubrir y mirar para otro lado. Y dices ‘ostras, hay gente que les importa más su ideología a que trafiquen con niños’. Esto es imposible. No puede ser».

«Y me puse a indagar en los perfiles de las personas que estaban muy molestas con el programa que hicimos. Y me pregunto si para ellos sería más lógico esta apertura donde nada es nada ya, donde uno es lo que le da la gana. Pues hombre, claro, si un adulto se percibe como niño, de repente puede relacionarse con otros niños… A algunos les encanta esta especie de marea indefinible donde nos lleva a lo que pasa en Europa. Donde hay gente que no se les cae la cara de vergüenza y no pasa nada. Donde dicen, ‘es positivo amar a los niños siendo un adulto’. Y como no pasa nada, ¿lo normalizaremos?», le preguntaba el presentador de Cuatro a la audiencia.

Sin dejar de lado las grandes teorías conspiranoicas que están estrictamente relacionadas con el asunto, Iker Jiménez sí señalaba que existen «grandes medios, importantes, dando pábulo a gente que ha demostrado que está a favor de la pedofilia. Como una muestra, repito, de libertad. Este mundo lo tiene claro cuando los conceptos de libertad tocan cosas sagradas. Por eso en contraste es terrorífico».

Iker Jiménez tampoco dudaba en recordar que en 2013 él ya habría advertido del peligro de las violaciones en manada, motivo por el que pedía que se le hiciera caso en este asuento. «Estamos viendo ya que el asunto, no muy lejos de la pornografía infantil con un click y la pornografía extrema vista por los niños, está generando ya una serie de cosas. Esto era la ficción, ¿verdad? Como tantas cosas y algunos con su biografía, no sé por qué se atreven a decir alarmistas y si luego ven que se va a cumplir. Hay un problema, pero muy intenso en la sociedad, muy intenso», explicaba.

«¿No hay manera de que la humanidad se ponga por una vez de acuerdo en evitar a nuestros críos el acceso a una pornografía aberrante que sabemos que genera problemas de concepción de la propia sexualidad? ¿No hay manera de que los dirigentes del mundo, las compañías que ganan dinero, se pongan de acuerdo? No. ¿Y por qué? Porque hay un interés», concluía Iker Jiménez en su discurso en ‘Cuarto Milenio’.