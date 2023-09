Mariló Montero no tolera lo que presencia en plató en ‘Espejo Público’: «De ninguna manera»

Mariló Montero ha vivido un momento de discrepancia con Sofía Cristo en ‘Espejo Público’. El programa matinal de Antena 3 que presenta Susanna Griso ha debatido sobre el grado de reputación de los famosos en internet y el cómo les afecta la invasión de noticias falsas a su imagen.

La hija de Bárbara Rey ha aprovechado el asunto para contar su caso. La joven, que es una de las colaboradoras del programa en esta temporada, ha lamentado que un usuario haga búsquedas en Google sobre ella y «lo primero que encuentre es que ‘la cocaína me perforó el tabique'». «Es que mi carta de presentación no es esa, no es la cocaína o que sea hija de Bárbara Rey. A otros ‘hijos de’ no se lo ponen, así que no entiendo por qué a mi sí», ha protestado.

«Pesan más las noticias negativas sobre ti y muchas de ellas son falsas», ha añadido al tiempo que ha puesto ejemplos: «como que digan que me he escapado de la Justicia porque nos quieren meter en la cárcel o como cuando salió que debíamos mucho dinero a Hacienda y era rotundamente falso». En ese sentido, Sofía Cristo ha compartido cómo lo sobrelleva y el precio que paga: «Intento tomármelo con más humor, pero al final me escriben amigos y familiares preocupados».

Sofía Cristo lamenta su mala reputación digital en ‘Espejo Público’

«¿Cuándo pones tu nombre en Google qué porcentaje sobre el total son noticias falsas?», se ha interesado Susanna Griso. «No te lo sabría decir, pero lo que sí sé es que de cosas positivas que yo hago, sacan la parte amarillista y sensacionalista», ha sentenciado antes de señalar a un periódico concreto. «Yo hago una fiesta espectacular este verano, viene OBK, viene Soraya, le hago un remix a mi madre porque la admiro mucho. Me hacen una entrevista y me preguntan si tengo planes de tener hijos. Respondo que no, por mi momento laboral, pero que mi ginecóloga me ha dicho en broma que tengo unos óvulos muy fértiles, que me miras y me embarazo. La entrevista fue estupenda, pero el titular fue este (el embarazo)», ha ejemplificado.

En ese momento, Mariló Montero no ha tolerado que se ponga en la palestra a la prensa de esa manera y le ha rebatido frontalmente: «Pero vamos a ver, Sofía, en este caso ya no es la primera vez que lo escucho, y ya tenéis bastante experiencia en esto. Cuando hacéis una entrevista, tú tienes una entrevista desde el principio hasta el final, a no ser que digas que un comentario es off the récord. Y aun así, pueden publicarlo sin citar a la fuente».

«Ya, ¿pero no te cansan este tipo de cosas?», ha insistido Sofía Cristo. «No, no, no. Yo en eso he de defender que, si tú das una entrevista, toda ella es publicable. Luego no puedes elegir tú el titular, de ninguna manera», ha seguido encarándole Mariló Montero, totalmente en desacuerdo con su compañera. «Por eso ahora ya estoy aprendiendo a darme un puntito en la boca y saber muy bien lo que tengo que decir en una entrevista o no, pero eso no va a quitar todas las mentiras que hay publicadas sobre mí», ha zanjado la DJ un tanto contrariada.