Los micros de Telecinco captan a Cristóbal Soria esta alusión a ‘Más vale tarde’ y fuerza a intervenir

‘La última noche’ sigue nutriéndose de la polémica que rodea a Luis Rubiales. De hecho, el espacio de Telecinco presentado por Sandra Barneda ha contado en el plató con mujeres a las que, por el simple hecho de ser mujer, se les ha dado un trato diferente en sus carreras deportivas. Así pues, tertulianos como Cayetano Martínez de Irujo y Cristóbal Soria también han tenido cabida en el espacio.

Precisamente el contertulio se ha mostrado muy tajante con Rubiales. De hecho, hace una semana ya aseguró que el que fuera presidente de la Real Federación de Fútbol podría ser detenido. Ahora, el periodista deportivo no ha tenido reparo en tildarle de mentiroso frente a la cámara: «Debo de confesar que he leído la primera línea y media del comunicado, solo y exclusivamente la primera línea y media e inmediatamente he parado y he dicho ‘mentira’. Es mentira y lo demás no me ha interesado».

Dicho momento se ha producido cuando el tertuliano aseguraba que Rubiales está pendiente de todo lo que se dice de él en las tertulias. Precisamente en ese instante Cristóbal Soria ha cometido un sonoro desliz al tratar de aludir a ‘Así es la vida’, formato vespertino de Telecinco que ha confundido con su competidor directo de La Sexta: ‘Más vale tarde’. «Él nos ve. Nos ve diariamente. Nos vio el pasado viernes y nos ha estado viendo todos los días en ‘Más vale tarde’«, fueron sus palabras desde ‘La última noche’.

Sandra Barneda, obligada a intervenir en ‘La última noche’

«Un amigo común de ambos muy cercano a él me llama a él para decirme que el presidente, no perdona no, expresidente», ha proseguido diciendo el tertuliano antes de que Sandra Barneda interviniese para matizar a posteriori de manera indirecta que se trataba del espacio ‘Así es la vida’.

«A ver, voy a explicarlo, estábamos en ‘Así es la vida’. Yo dije ‘nos vamos a Motril’, que la madre estaba en plena encerrona haciendo una huelga de hambre y tú te dirigiste a él mirando a las cámaras diciendo ‘este señor tendría que parar ya y preocuparse por su madre'», ha aclarado Sandra Barneda en ‘La última noche’.