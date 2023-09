‘La Promesa’ da el mayor vuelco hasta ahora a su personaje principal tras lo descubierto

Los nuevos capítulos de ‘La Promesa’ que ha emitido TVE este viernes han dado un giro muy impactante a la principal historia de la serie que esta semana ha batido récords de audiencia. Se trata de la trama relativa a la madre de Jana (Ana Garcés) y su asesinato a manos de unos jinetes. ¿Pero está Dolores muerta realmente? Esa es la cuestión en la que nadie había reparado hasta ahora.

La escena que da un vuelco a todo comienza con Ramona asegurando a Jana que hay algo que le atormenta que quiere contarle desde hace tiempo y que, si no lo ha hecho antes, es por miedo a que la tomara por loca. «Yo quería decirte que, pocos días después de que tu madre huyera con vosotros y la atacaran, yo la vi», le ha soltado de sopetón.

«¿Cómo que la vio? ¿Dónde la enterraron?», se ha preguntado una Jana totalmente descolocada con la confesión de la anciana. «No es eso, la vi unos días después de que la dieran por muerta, la vi viva. Jana, tu madre está viva», le ha confirmado mientras la protagonista de ‘La Promesa‘ era incapaz de articular palabra.

«¿Cómo que está viva? Eso no puede ser porque yo misma vi cómo le disparaban y cómo caía al suelo», le ha contrariado la doncella. «Pasado un tiempo yo vi a Dolores rondando por mi cabaña. Es totalmente en serio. Se estaba poniendo el sol y la vi a contraluz. No me confundí. De hecho, cierro los ojos y parece que la tengo delante como si hubiera pasado ayer. Yo me levanté para ir tras ella pero no conseguí darle alcance. La llamé a voces pero desapareció y se escapó entre los árboles», le ha contado Ramona.

Mientras tanto, Jana Expósito no ha sido capaz de darle crédito a su inesperado relato: «Eso es imposible. Me temo que esto no es más que una alucinación, una jugarreta de su mente (…) La mente humana es capaz de inventarse cualquier cosa para superar el sufrimiento».

Sin embargo, pese a la incredulidad de la joven criada, la que fuera amiga de su madre está convencida de que Dolores no murió en realidad. Un giro de guion absolutamente impredecible que, sin duda alguna, marca un punto de inflexión en el futuro de ‘La Promesa’.