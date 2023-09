La incendiaria pillada a una reportera de Telemadrid rajando así de Pedro Sánchez: «Qué asco»

La muerte de María Teresa Campos a los 82 años ha conmocionado al mundo de la televisión y la radio. Y como era de esperar la expectación a las puertas del Tanatorio de la Paz en el que se vela su cuerpo es máxima. Por ello, todos los programas se han trasladado hasta allí con sus reporteros para dar voz a todos los familiares, amigos y compañeros que han acudido a darle su último adiós e incluso el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Así, Pedro Sánchez no dudaba en acudir al Tanatorio para despedirse de María Teresa Campos y expresar su pesar a sus hijas después de haber mantenido una relación cordial con la presentadora desde que le entrevistó en ‘Qué tiempo tan feliz’.

Como era de esperar, la llegada de Pedro Sánchez al Tanatorio de La Paz en Madrid generaba mucha expectación y todos los medios se acercaban a hablar con el Presidente del Gobierno. Así, ‘El programa del verano‘ conectaba en directo con su reportera Adriana Dorronsoro que avanzaba que estaba llegando el Presidente del Gobierno.

Justo en ese momento, se captó lo que decía una compañera de Telemadrid que estaba a su lado. Y es que Déborah Serendipity, reportera de ‘Madrid Directo’ no se cortaba nada al decirle a alguien que estaba enfrente de ella lo que pensaba de Pedro Sánchez.

«No puedo con Pedro Sánchez, qué asco», soltaba Déborah con una sonrisa en la boca mientras se dirigía a un compañero que tenía enfrente de ella. Un momento que no pasaba desapercibido para Álvaro Vargas, ex-concursante de ‘GH’ que no dudaba en compartirlo en su cuenta de «X».

Y la periodista rubia, ¿quién es?

Diciendo: “No puedo con Pedro Sánchez, ¡qué asco!” pic.twitter.com/6jRHYOiddS — Álvaro Vargas (@alvarovargas80) September 5, 2023

Las emotivas palabras de Pedro Sánchez

Tras visitar la capilla ardiente, Pedro Sánchez le dedicaba unas emotivas palabras ante todos los medios congregados. «No voy a decir que fue una amiga, porque evidentemente no fuimos personas muy cercanas en ese aspecto, pero sí tuvimos una comunicación muy recurrente en la intercambiábamos pareceres, ella siempre me daba mucho su opinión. Lo que siempre me demostró es, lo primero ser una mujer muy entrañable, una mujer absolutamente comprometida con su tiempo y una mujer que trasciende al mundo de la comunicación porque fue una mujer absolutamente polifacética que dio ejemplo en muchas cosas. Me parece algo muy importante esto que he dicho, que siempre enarboló la bandera del compromiso y del respeto», destacaba el Presidente.

«Ha sido una mujer que ha abierto mucho camino a las mujeres periodistas. No solo rompió techos de cristal y rompió muchos esquemas en la comunicación innovando en muchos programas y representando a muchas generaciones. No solo a una generación de españoles y españolas sino a muchas generaciones que acudíamos a la televisión a verla a ella», añadía.