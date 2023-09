Julián Iantzi (‘El Conquistador’) se ve obligado a desmentir el tremendo bulo que circula sobre él

Julián Iantzi ha sido la última víctima de un bulo que de cuando en cuando circula por las redes sociales: el de su muerte. Como ya le ocurriera a José Luis Perales hace unas semanas, el presentador de ‘El conquistador’ se ha visto obligado a salir a desmentir tal desagradable rumor.

«Tranquilos por este post porque sigo vivito, coleando y además feliz», escribía Julián Iantzi en su perfil de X, antes Twitter. Reaccionaba así a una serie de historias de Instagram en el que se despedían de él con mensajes en euskera de ‘Que descanse en paz’ o ‘Adiós y honor’. «Qué hacemos con esto? ¿Qué intención hay? ¿Es por lo de ‘El conquistador?'», se preguntaba el comunicador vasco.

Y terminaba tranquilizando a todos sus seguidores: «A saber, aquí cualquier cosa… ¡Pero viviendo cada segundo y feliz! Gracias por vuestros mensajes de preocupación. Sois grandes». De esta forma, desmentía esa desagradable fake new sobre él.

tras el paupérrimo dato de audiencia cosechado por ‘El conquistador: El debate’ en su estreno, TVE ha decidido trasladar el programa al late night, justo después de la emisión de ‘El conquistador’. Sin embargo, a los seguidores del programa les va a tocar trasnochar, pues, según se puede ver en la programación de La 1, el debate arrancará a la 01:00h.

TRANQUILOS POR ESTE POST porque sigo vivito, coleando y además feliz!! Qué hacemos con esto? Qué intención hay? Es por lo del #conquistador ? A saber, aquí cualquier cosa.. Pero viviendo cada segundo y feliz!!💪😃. Gracias por vuestros mensajes de preocupación. Sois grandes; 😍 pic.twitter.com/M2PmNa8zTS — Julian iantzi 🐦😃 (@JulianIantzi1) September 22, 2023

Julián Iantzi se pronuncia sobre las pobres audiencias de ‘El conquistador’

Julián Iantzi es el encargado de presentar, junto a Raquel Sánchez Silva, el reality más extremo de la cadena pública. Aunque la audiencia no les está acompañando demasiado. En la primera semana, se emitió una doble entrega el lunes y el martes, cosechando un 11,9% de share con 1.048.000 espectadores, mientras que el martes reunió a 1.20.000 espectadores con un 12,5% de cuota de pantalla.

El propio Iantzi se refería así a esos datos en sus redes sociales: «En el mundo de las audiencias tampoco hay que venirse muy arriba cuando las cosas van bien, tampoco hay que venirse abajo cuando las cosas van mal y cuando no van bien ni mal hay que seguir tranquilos, seguir trabajando y picando piedra, que es lo que vamos a hacer. Estamos enganchando a gente joven, son tres capítulos de momento y habrá más».

«Respecto al horario, no es cosa nuestra, la cadena es quien marca los horarios, quien pone los programas y nosotros estamos ahí donde nos encajan. Nos habían anunciado a menos cuarto y por un pequeño retraso empezó en torno a las once y termina muy tarde ¿no? Es lo que hay, nosotros ahí no podemos hacer nada», se justifica el presentador.

Respecto a su papel secundario en ‘El conquistador’, Julián Iantzi lo explica así: «Efectivamente, Raquel Sánchez Silva es la conocida, digamos, la top, y yo estoy ahí para apoyar, para sumar en lo que se pueda. Los zascas ya irán llegando, la capacidad está ahí, otra cosa es que no la haya sacado a relucir todavía. Hay que tener paciencia», terminaba.