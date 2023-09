Horóscopo del fin de semana, del 22 al 24 de septiembre: Predicciones en tu signo zodiacal

La astróloga Esperanza Gracia adelanta qué van a depararnos los astros en este fin de semana en el que acaba el verano, en todos los signos zodiacales: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, este fin de semana un fenómeno impactará de lleno en todos los signos zodiacales. Bajo el influjo del Cuarto Creciente de la Luna, que tiene lugar este viernes 22 en Sagitario, diremos adiós al verano. El 23 de septiembre se producirá el equinoccio de otoño, uno de los dos únicos momentos del año en que el Sol y la Tierra forman un eje perpendicular a la línea del ecuador. Cuando esto ocurre, el día y la noche tienen la misma duración.

El equinoccio no sólo supondrá el cambio de estación y el fin del verano, sino que también el Sol ingresa en Libra, una estación basada en la estabilidad, la llamada a la calma y la búsqueda del equilibrio. Además, también anticipa la proximidad de la luna llena de septiembre conocida como luna de la cosecha el día 29 que incrementa las posibilidades de vislumbrar auroras boreales.

Consulta ya cómo te va a ir este fin de semana, con el pronóstico del horóscopo en tu signo del zodiaco del viernes 22 al domingo 24 de septiembre de 2023:

Horóscopo fin de semana Acuario

A veces, no tomas decisiones o evitas situaciones para no dañar a nadie. Si has tenido algún enfrentamiento con alguien, es el momento de dialogar y hacer las paces. Este fin de semana date un capricho, te lo mereces.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Este fin de semana darás mucha importancia al placer y al ocio, y tus amigos te lo harán pasar de maravilla. Desbordarás entusiasmo y vitalidad, y tu poder de seducción será inmenso.

Horóscopo fin de semana Aries

Este fin de semana nada de lo que te propongas se te va a resistir. ¿Sabes por qué? Porque te sientes fuerte y no estás dispuesto a malgastar tus energías en asuntos que te alejen de tus sueños.

Horóscopo fin de semana Géminis

Este fin de semana puedes sufrir cambios de humor inesperados debido a las presiones del entorno. Ignora las críticas, intenta poner en orden tus ideas y vive momentos apacibles que te ayuden a recargar las pilas.

Horóscopo fin de semana Tauro

Este fin de semana sonríe a la vida porque te aguardan sorpresas maravillosas. Sentirás que el Cosmos te mima y que la suerte camina a tu lado. Eso sí, cuidado con las envidias y las zancadillas.

Horóscopo fin de semana Virgo

Apuesta fuerte por lo que sientes y si has vivido momentos dolorosos en el amor quedarán atrás para comenzar una nueva etapa, en la que podrán surgir nuevas relaciones que cobren un significado relevante para ti. Este fin de semana sentirás el cariño de los que te rodean.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Es posible que el pasado te atormente, pero en este momento tienes que pensar sólo en ti y seguir ese camino tan bonito que has soñado y que va a llevarte hacia donde tú quieres estar. Intenta relajarte y no tomar decisiones bajo presión.

Horóscopo fin de semana Piscis

Este fin de semana tendrás muchas ideas y ganas de llevarlas a la práctica, pero puedes encontrarte obstáculos imprevistos. Déjate llevar por tus emociones y podrás vivir momentos maravillosos.

Horóscopo fin de semana Libra

Felicidades. El día 23 das la bienvenida al otoño con el ingreso del Sol en tu signo. Así que si tienes algo en mente que te gustaría se hiciera realidad, ve a por ello, sin dudarlo ni un momento, porque lo vas a conseguir.

Horóscopo fin de semana Leo

No pienses ni por un momento que la diosa fortuna se ha olvidado de ti, simplemente, está en un camino que todavía no has descubierto. Este fin de semana, prepárate, Leo, para recibir una invitación inesperada.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Piensa en ti porque tienes necesidades que a veces olvidas. El Cuarto Creciente de la Luna en tu signo, el día 22, te llena de energía y vitalidad, empujándote a darlo todo. Disfruta del fin de semana.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Quizá las cosas no están saliendo como tú pensabas, pero ahora no es momento de abandonar, sino de seguir al pie del cañón. Este fin de semana vas a tener la sensación de que hay algo que te protege y te lleva hacia donde te mereces estar.