El tenso desencuentro de Pilar Vidal y Laura Fa que fuerza a detener ‘Espejo Público’

La familia Campos sigue dando mucho que hablar tras la muerte de María Teresa. Este martes, 26 de septiembre, ‘Espejo Público‘ emitía las escuetas declaraciones de Terelu Campos y Carmen Borrego en su salida del funeral a la comunicadora celebrado en Madrid. Una actitud que ha señalado Laura Fa, que ha provocado una discusión con Pilar Vidal por la que Susanna Griso ha tenido que intervenir.

«En toda esta narrativa que están viviendo, controlan mucho más de lo que parece. Están viviendo un duelo, pero evidentemente controlarán cuándo van a contar depende qué cosa de la reunión con Pedro Sánchez, por ejemplo. No callan porque estén afectadas, sino porque lo querrán contar en Lecturas o en dónde sea. Ellas controlan muy bien todo este reality vital que tienen. Igual que salieron muy tristes, luego se fueron a tomar unas copas con las amigas muy bien», empezaba valorando Laura Fa tras ver las imágenes.

La contundencia con la que se pronunciaba la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ provocaba la rápida reacción de Miquel Valls, que podía imaginarse que iban a provocar un revuelo en el plató de ‘Espejo Público’: «Qué buena mañana se está quedando, yo pensaba que todo se iba encauzando bien. ¡Madre mía!«.

Sin embargo, Laura Fa seguía comentando los últimos movimientos de Terelu Campos y Carmen Borrego: «Su vida forma parte de que lleven con naturalidad vivir su propio reality. Es verdad que cuando ellas salen [del funeral] seguro que existe una llamada para que nadie cuente lo del sobre de Pedro Sánchez».

«¡A mí no me manipules ahora para ir a dónde tú quieres llevar el relato!»

Tras ella, entraba en el programa por videollamada Pilar Vidal, que no estaba de acuerdo con las palabras de su compañera. «¿Qué dices de ir de copas? ¿Nunca has visto que después de los funerales se tome un ágape?«, le reprochaba la periodista sin que nadie en ‘Espejo Público’ hubiera echado en cara a la familia Campos que tras el funeral fueran a tomar algo con sus amigos.

Pilar Vidal y Laura Fa se enfrentan en ‘Espejo Público’.

«Solo en las películas americanas, pero no he dicho que estuviera mal, solo que como periodista narro lo que pasó ayer, y la verdad es que fuisteis de copas», le contestaba Laura Fa mientras que Pilar Vidal seguía malinterpretando sus palabras: «Has dicho que no las veías afectadas». «¡No he dicho eso! ¡A mí no me manipules ahora para ir a dónde tú quieres llevar el relato! No he dicho eso, no manipules mis palabras», se defendía Laura Fa mientras Vidal espetaba: «Yo no te manipulo, pero he entendido eso».

La discusión estaba cogiendo tal tono que Susanna Griso se veía obligada a intervenir: «En honor a la verdad, no ha dicho eso. Lo que ha dicho es que el dolor, el duelo, no les impide escaletar las informaciones porque saben que tienen un valor y las irán administrando sobre la marcha».

Era tras la intervención de Susanna Griso cuando tomaba la palabra Gema López, pero Pilar Vidal continuaba afeando a Laura Fa sus palabras anteriores: «A mí lo que no me gusta es que se dé la imagen de que están aprovechando el dolor para hacer caja». Por su lado, la catalana, ya harta de su compañera, sentenciaba: «Yo eso no lo estoy insinuando. Si te ha quedado alguna duda te repito que no digo eso, sino que tienen una vida diferente a la nuestra y están acostumbradas a que su vida sea un reality. Eso lo conocemos nosotros y ellas lo dominan más de lo que nos pensamos, y eso lo mantengo hasta el final».