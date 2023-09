Cristina Pedroche pone sobre la pista cómo será su vestido para las Campanadas de este año

No hay año en el que las miradas no estén puestas sobre Cristina Pedroche y el estilismo que lucirá en Nochevieja. La presentadora de ‘Password’ lleva años sorprendiendo a la audiencia de Atresmedia creando impacto y polémica con sus vestidos. Este año no ha hecho falta que llegue ni el mes de octubre porque, como ha adelantado Alfonso Arús en ‘Aruser@s‘, la televisiva ya ha hablado de su vestido.

Cada año la Navidad se adelanta más, motivo por el que Alfonso Arús ha empezado hablando de ello en su programa. «Ha sido un finde frenético porque el equipo de producción de ‘Aruser@s’ ya ha ido a visitar centros de decoración navideña para el plató», ha comenzado diciendo el presentador, mostrando sus ganas porque llegue su etapa favorita del año.

«En algún momento diré lo que dijo», decía Angie Cárdenas, colaboradora del programa, sobre lo que le ha comentado Alfonso Arús sobre la decoración navideña del plató de ‘Aruser@s’. «Quiere algo austero», ha seguido diciendo, descartando por completo que el presentador quiera decorar el plató entero de elementos navideños.

«Soy otra»: Cristina Pedroche adelanta algunos detalles para su vestido de Nochevieja

Alfonso Arús habla de su fanatismo por la Navidad.

Tras esto, martillo en mano, Alfonso Arús se ha dispuesto a inaugurar la Navidad en el plató de ‘Aruser@s’, adelantándose incluso a la ciudad de Vigo. «La prueba definitiva de que estamos en Navidad es que ya ha hablado Cristina Pedroche», ha dicho el conductor del programa, que se ha dispuesto a desvelar los detalles que ha dado la presentadora sobre el vestido que lucirá este año.

«Cuando ha hablado Cristina Pedroche diciendo: ‘mi vestido de las Campanadas será especial porque soy otra Pedroche‘ ahora sí que oficialmente podemos decir que estamos en Navidad, punto», ha dicho el presentador, haciendo referencia a unas declaraciones de la colaboradora de ‘Zapeando’ en las que deja claro que su vestido de este año no tendrá nada que ver con el de años anteriores. Aun así, como cada año, habrá que esperar a la noche del 31 de diciembre para ver el estilismo escogido.