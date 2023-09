Alejandra Rubio sentencia el concurso de Gustavo Guillermo en ‘GH VIP’ con lo que asevera

Una de las grandes sorpresas del estreno de ‘GH VIP 8’ fue la entrada de Gustavo Guillermo, el chófer de María Teresa Campos. Y es que aunque se había filtrado su fichaje antes de la muerte de la presentadora, tras su fallecimiento se había dicho que había preferido no entrar a la casa. Un fichaje que parece no gustar demasiado a Alejandra Rubio.

Y es que aunque el propio Gustavo Guillermo confesó que había hablado el día anterior con Terelu Campos y Carmen Borrego y que le habían dado su beneplácito parece que no fue así. Este viernes, Sandra Barneda ha aprovechado la presencia de Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ para preguntarle por la entrada de Gustavo Guillermo a ‘GH VIP’ y si lo sabía. «No lo sabía, lo podía intuir. No lo supe hasta ayer por la tarde que me llamó mi madre y me lo dijo», respondía de primeras.

«Lo podía intuir porque hace unos 20 días él le presentó la dimisión. Dijo que no iba a trabajar más con mi abuela, que todavía seguía aquí. Y claro fue una sorpresa para todos porque después de tantísimos años trabajando para ella no nos esperábamos que en un momento en el que mi abuela estaba mal presentara esa dimisión», aseveraba Alejandra Rubio.

«Ahí es cuando empezaron las negociaciones e intuíamos que podía ser por eso pero nadie le dijo nada. Esperaron a que él se lo contara. Fue el otro día después del funeral de Málaga cuando él se lo contó a mi madre. Antes de eso mi madre si que le hizo un comentario pero le dijo que no se lo creía porque él se lo hubiera dicho y él le dijo que no era cierto. Pero también entiendo que tiene un contrato de confidencialidad», proseguía contando.

Tras escucharla, Sandra Barneda señalaba que la veía muy seria con respecto a la entrada de Gustavo Guillermo al reality de Telecinco. «Yo por ahora no tengo opinión, la tendré según vaya viendo», aseveraba entonces Alejandra. «¿Pero crees que puede hablar de más o tienes miedo?», le repreguntaba la presentadora. «Que hable lo que quiera, yo no tengo ningún miedo absolutamente, de mí no puede decir nada y de mi familia creo que tampoco», sentenciaba.

Alejandra Rubio se pronuncia en #AsíEsLaVida sobre la entrada de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, en #GHVIP8 👁 pic.twitter.com/mO7G9uPe7y — Así es la vida (@asieslavidatele) September 15, 2023

Alejandra Rubio desmiente a Gustavo Guillermo tras entrar a ‘GH VIP’

Pero donde Alejandra Rubio se mostraba contundente era al dejar claro que su abuela no tenía ningún tipo de constancia de esto como él había dejado caer en su vídeo de presentación. «Mi abuela no sabía nada y menos en las condiciones que estaba ella ya», recalcaba. «No puedo decir que mienta porque yo no he estado presente en las conversaciones de mi abuela con Gustavo, pero me extraña», insistía la hija de Terelu.

Mientras José Antonio Avilés le tachaba de «traicionero», Alejandra Rubio intentaba mostrarse cauta. No obstante, si que contaba que según su tía Carmen Borrego la llamada que dijo Gustavo en la que le habían dado el ok no había existido. «Él también quería el apoyo de mi familia y que de alguna manera le apoyáramos públicamente y que alguien estuviera en plató. Mi madre ya no está trabajando aquí, Carmen si está haciendo cosas pero decidió que no iba a defenderle, no sé si irá de colaboradora pero como defensora de Gustavo no va a ir. Y que le hayan alabado por entrar en ‘GH’ no lo creo», concluía Alejandra.