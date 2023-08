Pilar Rahola da el corte del día a Javi Gómez por lo que le hace ‘Todo es mentira’: «A la porra»

Este viernes, ‘Todo es mentira‘ ha aprovechado la presencia de Pilar Rahola en la mesa de tertulia para tirar de hemeroteca y enfrentar a la colaboradora a sus propias predicciones sobre lo que iba a suceder en la conformación de la mesa del Congreso de los Diputados. Algo que ha llevado a la periodista catalana a darle un corte a Javi Gómez y al equipo del programa.

Y es que visto lo visto y cómo Junts terminó votando tanto a Francina Armengol como nueva presidenta del Congreso como al resto de candidatos de PSOE y Sumar a vicepresidentes y secretarios de la mesa; Pilar Rahola ha quedado mal con sus predicciones.

Así, ‘Todo es mentira’ no dudaba en recordarle a la colaboradora como el miércoles en una videollamada hizo una predicción que no se ha cumplido. «Yo lo que creo es que vamos a bloqueo, es la intuición que tengo. Muy probablemente Junts se vote a sí mismo, Pedro Sánchez, en primera instancia, no logre la mayoría y que en segunda votación, dependa de Coalición Canaria», defendía Pilar Rahola.

De ese modo, Pilar Rahola no daba ni una pues pensaba que Junts no iba a votar a favor del PSOE. A la vuelta del vídeo, Virginia Riezu le soltaba una puyita a Pilar. «Dijiste lo contrario. ¿Qué pasó te fuiste de paella con Puigdemont y estuvisteis bebiendo y al final no le entendías no?», le soltaba la humorista. «Pilar ha hecho también la porra del Mundial y ha dicho que va a haber bloqueo, o sea empate», apostillaba otro de los cómicos del programa.

Tras ello, Pilar Rahola no dudaba en darle un corte a ‘Todo es mentira’. «La consecuencia de esta coña es que la próxima vez que me pidáis una predicción, os diré que a la porra«, soltaba la colaboradora con cierta sorna. «Pilar no hay maletero lo suficientemente grande para meterte ahora», le decía entonces Javier Gómez a lo que ella le replicaba que «para mandarte a ti».

«A la hora que yo digo eso era exactamente así, además lo confirmo y lo afirmo. Pero aún os explicaré un poquito. La petición de que hubiera hechos comprobables no se producía. Había un acuerdo para el catalán en el parlamento europeo. A las 8 de la mañana ese hecho comprobable no existía y Carles Puigdemont estaba absolutamente decidido a votarse a sí mismo y no había acuerdo de la mesa», defendía Pilar Rahola.

Después, la colaboradora contaba cómo el ministro Albares registró en el Parlamento Europeo del Reino de España para que el catalán, el gallego y el euskera fueran lenguas oficiales. «A las 9 en Waterloo recibían el acuerdo sellado y en ese momento había acuerdo. Pero lo que va a ocurrir a partir de ahora es así», explicaba la colaboradora. «O sea que vas a decir una cosa y luego es la contraria», espetaba Javier Gómez.