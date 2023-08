La gestión de Telecinco con el regreso de ‘GH VIP’ que critican los fans del formato

Telecinco se la juega al todo o nada con ‘GH VIP 8‘. Nunca había sido tan determinante el rendimiento de un solo programa de televisión para la rentabilidad y la estabilidad de una cadena, pero en este caso sí es así. El canal principal de Mediaset sufre una desafección con los espectadores que no tiene precedentes y urge una reconexión con el público que, actualmente, se antoja difícil.

Teniendo en cuenta la caída estrepitosa que está experimentando la audiencia desde el final de ‘Sálvame’ y conociendo ya las ofertas que ocuparán la parrilla a partir de septiembre, todo hace pensar que Telecinco solo tiene posibilidades de ser competitiva con ‘Gran Hermano’. Además, su vuelta era muy ansiada después de haber permanecido cuatro años en barbecho hasta producirse la sentencia por el caso Carlota Prado.

En Mediaset son muy conscientes de que ‘GH VIP’ es su gran baza para salir a flote y recortar distancias con quien ahora ostenta el liderazgo: Antena 3. Así se explica que hicieran algo insólito hace algo más de una semana: revelar la fecha exacta de estreno con casi 50 días de antelación. Será el próximo 14 de septiembre.

Sin embargo, tras ese dato y tras mostrar el nuevo logo y unas poco vistosas imágenes de la casa de Guadalix de la Sierra en obras, no hay nada más sobre lo que rascar. Ni promos más ingeniosas, ni pistas que inviten al debate y la especulación, ni cebos sobre un casting que, supuestamente, será diferente y mucho más ambicioso. La promoción está siendo realmente nefasta y los amantes de ‘Gran Hermano’ ya empiezan a mostrar su malestar con la organización del formato.

Es el caso de Hablamos de Tele, una de las cuentas más activas en este sentido. «Vuelve Gran Hermano y yo vengo a darle el primer tirón de orejas a la organización por la gestión que están haciendo de la promoción del concurso tanto en televisión como en redes sociales. Por favor, esto está muerto. ¿Qué estáis haciendo? Habéis anunciado una fecha y yo para qué quiero saber una fecha si en este mes y medio no me estás alimentando el hambre de Gran Hermano», lamenta.

«Tenéis que entender que el estreno de GH VIP no es el estreno de cualquier programa de televisión. Es el estreno de un sentimiento y de una emoción que hay que alimentar en el espectador. Desde que anunciaron la fecha, en la cuenta oficial han publicado tres tuits. No están moviéndolo. Tenéis que gestionar las redes de manera adecuada y no hacer promos típicas con los presentadores. Eso no es hacer una promo en condiciones del regreso del programa para que el espectador esté ansioso de que llegue ese 14 de septiembre. No solo es utilizar una marca y decir que va a haber un cambio de la casa y del plató. No me lo cuentes, muéstramelo, engánchame a ese proceso. No estáis gestionado esas ganas por el concurso», prosigue en su crítica.

«Y no me vale decir que es pronto, no lo es, ya habéis empezado a mover la fecha y eso significa que esto está aquí y la gente tiene ganas de saber y de que nos levantéis el hype para reconciliarnos con un formato y con una cadena con la que la gente está bastante decepcionada. No entiendo lo que estáis haciendo, así no se promociona un programa como ‘GH VIP’, que es el buque insignia de la cadena y que es el rey de los realities. La gente tiene que emocionarse con su regreso. Y estáis haciendo una promo de libro, así no es el camino», ha clamado dicho usuario.