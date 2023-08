Este soltero de ‘La isla de las tentaciones’ salta a OnlyFans y revela lo que llega a ganar

Miguel Guerrero abandonó durante unos meses su carrera como futbolista profesional para convertirse en uno de los solteros de la sexta edición de ‘La isla de las tentaciones’. Su deseo era probar cosas nuevas. Y lo consiguió, pues su paso por el reality de Telecinco le abrió un mundo hasta entonces para él desconocido.

Sus redes sociales se convirtieron en un lugar donde recibía todo tipo de peticiones, «barbaridades», tal y como él mismo ha reconocido al programa de radio La W Radio. Ya en ese momento, el joven vio un prometedor negocio: abrirse una cuenta en OnlyFans.

A sus 29 años, Miguel Guerrero ha decidido abandonar el mundo del fútbol y ganarse la vida vendiendo contenido explícito. «Ha sido una decisión económica y de motivación», se ha justificado en dicho programa radiofónico. «Aunque tenía dos años de contrato- en el Vélez Málaga- con un buen sueldo, fui a ‘La isla de las tentaciones’, empecé a tener mi público y mi motivación ya no era la misma en el fútbol», reconoce.

«Mi gran público es homosexual», reconoce Miguel Guerrero

Cabe recordar que OnlyFans es una aplicación en el que numerosos rostros conocidos venden contenido, generalmente erótico, mientras sus suscriptores pagan una cuota mensual que va desde los 5 euros a los 50. Ante el aluvión de peticiones que empezó a recibir Miguel Guerrero y tras los consejos del influencer Mario Hervás, él no se lo pensó.

«Si tu quieres mostrar un contenido no sexual no vas a conseguir nada porque en OnlyFans es porno. Mi gran público es homosexual y estoy abierto a hacer cosas que les podrían gustar. De momento voy poquito a poco para que cuando llegue el caramelito de verdad digan, ‘¡joder con Miguel!'», asegura el ex portero del Vélez Málaga.

«¿Quieres conocerme a fondo?». Esta es la pregunta con la que el que fuera soltero de ‘La isla de las tentaciones’ invita a sus 207.000 seguidores de Instagram a pagar una suscripción de OnlyFans. Tal y como él mismo confiesa: «Dentro de mi Instagram me llegaban muchísimas peticiones en donde ya me pedían barbaridades. He dado el paso a OnlyFans por el público. Esto es un negocio, uno en el que se ganan buenas cantidades. Pues imagina las barbaridades que he recibido en 24 horas desde que he abierto en OnlyFans«.

¿Cuánto dinero puede ganar con OnlyFans?

La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Cuánto puede llegar a ganar Miguel Guerrero en OnlyFans? Según reconoce: «el tema de los mensajes ya va en cada uno». «Tú tienes un chat privado para los fans y ellos te hablan de sus fetiches. Tú miras a dónde quieras. Yo tengo una mente muy abierta y depende del acuerdo al que pueda llegar con esa persona», ha explicado en el programa de radio.

«Me dicen quieres verme disfrazado de Barbie pues ya te pondré un precio. Hablas con tus fans, te piden, y me pueden proponer lo que quieran, y todo depende del acuerdo al que llegues», ha añadido el ex portero.