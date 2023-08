El impactante vaticinio de Cristóbal Soria sobre Rubiales: «Puede ser detenido en próximas horas»

‘La última noche‘ ha dedicado la primera parte de su nueva entrega semanal, como no podía ser de otra manera, a la polémica que rodea al fútbol femenino en nuestro país. Todo ello tras la victoria de la selección femenina en el mundial, pero sobre todo tras la polémica generada a raíz de las bochornosas declaraciones y acciones de Rubiales. Una actitud que ha despertado la ira en Cristobal Soria, uno de los tertulianos del espacio.

En concreto, este momento se ha producido al comienzo del programa cuando Sandra Barneda ha pedido a los colaboradores que compartiesen sus primeras impresiones sobre todo lo acontecido con Rubiales. El tertuliano más beligerante ha sido quizá Cristobal Soria puesto que, lejos de quedarse callado, ha asegurado incluso que Rubiales podría ser detenido durante las próximas horas.

«Yo creo que el comunicado último que has leído creo que es contundentísimo y demoledor. No da lugar a ningún tipo de interpretaciones. No descarto que en las próximas horas la Fiscalía intervenga. Que con la ley en la mano el presidente o el todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol puede ser detenido en las próximas horas. Es agresión sexual en toda regla. Las leyes lo tipifican como tal y no hay lugar a dudas», han sido sus palabras.

Poco después, el tertuliano ha vuelto a ahondar en el tema. «La Fiscalía más pronto que tarde va a tener que intervenir porque los hechos son muy graves y las declaraciones así lo atestiguan. Ella le pone nombre y apellido a los hechos y habla de agresión sexual. Cuando se habla de agresión sexual la Fiscalía no es que deba, es que tiene que entrar«, ha comentado a posteriori con la misma firmeza con la que ha comenzado su intervención en el espacio.

Cayetano Martínez de Irujo se suma a las críticas de Cristóbal Soria

Cristobal Soria no ha sido el único que ha puesto en entredicho la actitud de Rubiales. Aunque todos los colaboradores se han posicionado en contra, Cayetano Martínez de Irujo ha destacado especialmente por su tono beligerante. «La asamblea esta mañana me ha parecido de un bochorno. Es un bochorno para el deporte español porque el futbol es el hermano mayor para los deportes y refleja dos cosas muy graves. Esa asamblea está basada en un sistema clientelar y supuestamente mafioso por todo lo que se mueve».

Lejos de quedarse callado, Cayetano ha llegado a tildar al presidente de la Real Federación de Fútbol de «psicópata peligroso». «Este personaje desde lo que me hizo a mí se ha quedado en parihuela. Se ha ido superando con creces una y otra vez, pero además sin límites. Es un psicópata peligroso«, fueron sus palabras.