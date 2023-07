Lo que llega a verse de Mayka Navarro deja una imagen insólita en ‘El programa de Ana Rosa’

‘El programa de Ana Rosa‘ se centraba este martes 18 de julio en hablar de la ola de calor que asfixia a España. Por ello, mandaba a tres reporteros a los puntos más calientes de nuestro territorio nacional para informar sobre cuál era la situación en cada lugar. Sin embargo, al margen de la noticia a Joaquín Prat quien le sorprendía era Mayka Navarro por cómo hacía su conexión en directo.

«Muchos lugares, prácticamente toda España, por encima de los 25 grados por la noche. Por encima de los 40 a lo largo del día. La sensación térmica en algunos lugares va a estar en torno a los 50 grados», empezaba explicando Joaquín Prat a todos los espectadores de ‘El programa de Ana Rosa’. En ese instante no esperaba lo que iba a hacer Mayka Navarro en pleno directo.

«En el aviso rojo por altas temperaturas…», proseguía narrando, justo en el momento en el que veía a su compañera en pantalla y se echaba a reír, aunque conseguía proseguir con su discurso: «Aragón, Baleares y Cataluña, que es donde está mi compañera Mayka Navarro. Combatiendo ella como puede el calor y las altas temperaturas». En ese instante, se captaba en pantalla a la reportera metida en la piscina con el micrófono del programa.

Mayka Navarro se sumerge en el agua en pleno directo con ‘El programa de AR’.

«¿Cómo te has quedado?», le soltaba entonces Mayka Navarro en directo, presumiendo de su decisión de meterse en la piscina. Pero lejos de sorprenderle esta insólita escena, Joaquín Prat reaccionaba: «Es que no me sorprende, te lo digo de verdad. No me sorprende. No veo yo a David Cifuentes de la misma tesitura que estás tú».

Para acabar, Mayka Navarro iba más allá y justificaba su decisión de meterse en el agua: «Sabes qué pasa, que todavía estoy de celebración de los 55 años de ayer. Y he pensado: ¿Cómo vamos a celebrar a lo grande esta tercera ola de calor en Cataluña? Pues lo vamos a combatir en una piscina». Tras esto, daba paso a su compañero David Cifuentes, no sin antes soltar el micrófono y sumergirse en el agua.