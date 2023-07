El polémico (y muy criticado) sketch de José Mota en su nuevo programa de TVE: «Vomitivo»

Este jueves 20 de julio TVE estrenó ‘José Mota Live Show’, el nuevo programa de José Mota. Lo hizo liderando el prime time y también con polémica, y es que el humorista protagonizó un criticado sketch en el que banalizó la diversidad sexual y las diferentes identidades de género. Un tema que, tal y como están las cosas, no está como para parodiar.

Al final de la emisión, José Mota dio paso a una sección musical en la que proponía la versión «políticamente correcta» de algunos «clásicos del verano”. Fue en ese momento cuando el que el cómico procedió a parodiar a Rafaella Carrá, disfrazado de ella y entonando su mítico tema ‘En el amor todo es empezar’.

Sin embargo, la polémica llegó con la letra de la canción, ya que en lugar de ‘Ah, ah, ah… En el amor todo es empezar’ lo cambió por «Ah, ah, ah… En el amor yo soy pansexual», o «Si eres hetero y no estás seguro, ser no binario no está tan mal. Prueba de todo, no te dé apuro, igual descubres que tú eres trans».

«Si con tu sexo no estás contento y no te acabas de definir, tú no te cortes, vive el momento, y prueba a ser LGTBI», continuaba José Mota, quien acabó su controvertido tema entonando el famoso estribillo: «Explora, explora, explo… Explora, explora, no tengas pudor. Explora el trío y el poliamor. Ya seas normativo o gay, es mejor cuando somos más. Explora el trío y el poliamor».

José Mota cantando en ‘José Mota Live Show’

El sketch de José Mota, muy criticado en redes sociales

Pero la cosa no quedó ahí, ya que, apenas unos minutos antes, el programa volvió a recibir un aluvión de críticas en las redes sociales durante otra de las secciones. En ella, el mentalista Jorge Luego hipnotizaba a un chico del público para que, al despertar, se sintiese atraído primero por Patricia Conde y después por José Mota, pidiéndole, además, que sintiera la necesidad de tocar al humorista

El sketch provocó las risas del público cada vez que el joven del público acariciaba al presentador. Un gag muy criticado en Twitter pues es más bien humor de otra época que sorprende ver en pleno siglo XXI y encima en la televisión pública. Algo que muchos espectadores no entendieron, como así lo pusieron de manifiesto en sus redes sociales.

#motalive "Prueba de todo,no te dé apuro, igual descubres que eres trans".

¿Hermano qué? @JoseMotatv te me has caído… qué clase de catetismo. No todo lo justifica el humor y ese comentario es muy desafortunado. No x probar más te vuelves trans, infórmese 🤡 — Maria Román Molina (@immariaroman) July 20, 2023

Cuando pensaba que #MotaLive no podía ir a peor, llega un número musical en el que Mota con peluca invita a heteros a explorar su sexualidad con frases como "ser no binario no está tan mal" o "igual descubres que eres trans". ¿Nadie va a dar explicaciones de esta vergüenza? — Noé Guzmán (@n_guzman) July 20, 2023

Lo único que me ha gustado del programa es Patricia Conde.

No creo que dure ni 3 emisiones y más con el adoctrinamiento sexual que se pretende constantemente en la cadena pagada por todos. "igual descubres que eres trans", en serio?#MotaLive

Que bajo has caído @JoseMotatv — Messala (@Onisero) July 21, 2023

Perdona pero la canción final??? Que hemos vuelto a los 2000 y nos reímos de esto o como?

Me he quedado loquisima #MotaLive — Candelakas🔥 (@candelacfdzz) July 20, 2023

Vaya mierder de canción final 🤦#MotaLive — Rose 🐝 (@Rose13_Tec) July 20, 2023

Qué vergüenza de canción final #MotaLive — Rubén🌴 (@rxsxrgrand) July 20, 2023