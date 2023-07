Carlota Corredera sentencia sin tapujos el verdadero culpable del declive de Telecinco

Carlota Corredera ha concedido al diario El País la que es su primera entrevista totalmente desligada de Mediaset y también de La Fábrica de la Tele tras más de quince años formando parte de su equipo. Y lo ha hecho hablando a calzón quitado y sin tapujos cuando se trata de analizar qué le ha costado su puesto de trabajo en la compañía y la crisis sin precedentes que afronta Telecinco.

La periodista reconoce que viene «de una travesía en el desierto» y «de unos tiempos muy convulsos» tanto personal como profesionalmente. Ser apartada del grupo de comunicación del que fue uno de los rostros estrella ha sido duro y, tal y como reconoce, «he aprendido a digerirlo gracias a la terapia y a mi entorno».

No obstante, Carlota Corredera asegura que no se puede arrepentir «de algo que he elegido voluntariamente, de haber podido hablar en horario de máxima audiencia de la violencia de género y de feminismo, aunque me ha costado mi puesto en Mediaset y en la tele». Eso sí, también admite que en este tiempo ha reflexionado muchas veces «qué habría pasado si no hubiese empezado a presentar ‘Sálvame’ aquel septiembre de 2015». «Pasé de ser una persona anónima a otra muy conocida», lamenta.

A la hora de indagar en los motivos de su salida a las bravas, es categórica pero enigmática y deja la patata caliente en la empresa italiana: «Yo sé lo que pasó y por qué no estoy ahí, pero eso hay que preguntárselo a Mediaset. A lo mejor yo soy la primera pieza que no encaja en eso que llaman código ético». Un Código Ético que dio mucho que hablar al prohibir postulados políticos en programas como ‘Sálvame’ mientras campaban a sus anchas en la mañana con Ana Rosa Quintana.

A propósito del programa vespertino de Telecinco, que cumple ya un mes cancelado, habla sin filtro de los motivos de su repentino desgaste y la influencia del documental de Rocío Carrasco. «¿Se jodió el Perú cuando se dijo que era un programa de “rojos y maricones”?», le preguntan en el citado medio. Y su respuesta es un ‘no’ rotundo.

«He escuchado que quedó herido de muerte ahí y cuando intervino Irene Montero tras el estreno del documental de Rocío Carrasco. En este último caso, gestionamos mal el programa», declara Carlota Corredera como crítica al mal enfoque que tuvo la serie documental en la cadena. «Teníamos una información importantísima que transmitir y se trató como un tema del corazón cuando no lo era. Debimos dejar hablar solo a los expertos y a las expertas, porque en algo así no puede haber bandos. Los derechos humanos no se cuestionan», sentencia alto y claro.

Aun así, la veterana comunicadora no cree que el tsunami que provocó el testimonio de Rocío fuese la causa principal por la que Telecinco entró en un declive histórico que con el paso del tiempo no deja de agudizarse. Carlota tiene meridiano el detonante y no ha dudado en verbalizarlo: «Lo que de verdad hizo bajar las audiencias de Telecinco fue dejar de emitir Pasapalabra».