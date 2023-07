Anne Igartiburu revela lo que hubo detrás de su participación en ‘Tu cara me suena’

Este viernes 21 de julio Antena 3 emitió con un arrollador éxito de audiencias la gala final de ‘Tu cara me suena’. Entre los concursantes de la última edición, la décima, estaba Anne Igartiburu. Vinculada a TVE desde hace años, sorprendió mucho su fichaje por el programa de Atresmedia.

Ahora, la presentadora de ‘Corazón’ ha aprovechado la final del talent show para sincerarse sobre el motivo por el que aceptó participar en el mismo. «Acepté participar en ‘Tu cara me suena’ porque me parecía una muy buena forma de hacer algo nuevo. Estoy en un momento en el que quiero indagar en cosas nuevas y creo que era un buen momento para divertirme», reconoció.

Anne Igartiburu confesó que fue durante la primera gala, en la que imitó a Thalía cantando el mítico ‘A quién le importa’, cuando sintió que estaba dando un «salto al vacío». La vasca ha ido superando con creces las expectativas gala tras gala, interpretando a cantantes tan distintos a ella como María Peláe. Además, lo tuvo que hacer delante de la propia cantante, por lo que puso a prueba sus nervios.

Anne Igartiburu ha sido una de las grandes sorpresas de ‘TCMS 10’

«He aprendido a templar los nervios, a que no tengo que controlarlo todo y a que puedo hace otras cosas, incluso a reírme de mí misma», ha admitido la presentadora, reconociendo que «creo que este programa me ha aportado la oportunidad de disfrutar en un plató pase lo que pase».

No hay que olvidar que Anne Igartiburu partía con la desventaja de no ser cantante profesional. «Creo que lo has hecho divinamente. Te conocía en el papel de colega, pero verte aquí me ha impresionado y me ha hecho admirarte todavía más», reconocía Manel Fuentes, el presentador del programa. Además, Anne ha sido uno de los concursantes que más ‘cambios de sexo’ ha tenido durante esta décima edición del talent show.

Durante la gala final, sin ir más lejos, se metió en la piel de Al Bano, para cantar ‘Felicitá’ junto a Mar Flores, quien imitó a Romina Power. Una interpretación que provocó el aplauso unánime del jurado. Àngel Llàcer le llegó incluso a agradecer su presencia: «Muchísimas gracias por lo que has hecho. Muchísimas gracias por aceptar venir a este programa. Has sido un plus para esta edición».