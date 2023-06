Preguntan a Lara Álvarez por su ganador de ‘Supervivientes 2023’ y sucede lo inesperado

Lara Álvarez ha acudido al segundo programa de ‘Así es la vida‘ con Sandra Barneda para promocionar el estreno de ‘Me resbala’, el concurso de humor que vuelve con una nueva etapa en Telecinco y con la periodista asturiana como maestra de ceremonias en el que es su primer proyecto en solitario tras abandonar ‘Supervivientes‘.

Y lo primero que ha hecho Sandra ha sido preguntarle por su preferido para ganar la edición. Recordamos que Adara Molinero, Asraf Beno, Bosco y Jonan Wiergo son los cuatro finalistas. «Estamos en la final de ‘Supervivientes’ y te tengo que preguntar por tu favorito. ¿Quién quieres que gane ‘Supervivientes 2023’?«, se ha interesado Barneda mientras Lara resoplaba.

No obstante, se ha emplazado a los espectadores a conocer la respuesta a la vuelta de una pausa publicitaria. El problema es que, tras ella, no ha habido ni una referencia más a esa pregunta y, sin explicación alguna, no se ha cumplido con lo prometido. Probablemente porque Lara Álvarez no se sentía cómoda mojándose sobre una cuestión que está polarizando mucho las redes a pocos días de la gran final.

Eso sí, Lara sí que ha hablado largo y tendido de por qué dejó realmente ‘Supervivientes’. «Después de ocho años en ‘Supervivientes’ es un reto saber decir en un lugar ‘ya no’. Te tuvo que costar», ha comentado Sandra. «Mucho, es una de las decisiones más valientes que he tomado en mi vida. Es el formato que más me ha hecho crecer en todos los sentidos tanto personal como profesionalmente. Han sido ocho años con una involucración al cien por cien, pero hay momentos de cambio en los que, cuando se siente dentro, no se puede frenar«, ha respondido la asturiana.

«Entonces, con el compromiso personal, es decir, hacia mi y también hacia el formato, al cariño de los espectadores y al equipazo de Bulldog, si yo no iba a estar al 300 por cien como he estado en cada edición, no me parecía tampoco justo continuar y alargar el chicle de lo que puede ser éxito para unos, pero ya no lo consideraba éxito para mi. Tuve la suerte de tener el respaldo de esta maravillosa casa en la que trabajamos, que me dijo: ‘lo entendemos perfectamente, ya hay nuevos retos en la mesa, adelante con ellos’. Y aquí estamos», ha zanjado Lara Álvarez.