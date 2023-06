Le preguntan a Abraham Mateo si se presenta al Benidorm Fest y su respuesta es firme

Abraham Mateo es uno de los artistas nacionales más exitosos del 2023. El andaluz se dedica a la música desde pequeño y desde que le conocimos en ‘Menuda noche’ con Juan y Medio. Pero su éxito en los últimos años ha llevado a que su nombre siempre sea uno de los que más suenan entre los eurofans para el Benidorm Fest.

Así, son muchos los que proponen que Abraham Mateo participe en el Benidorm Fest 2024 con una propuesta urbana tras el fracaso de Blanca Paloma este mismo año.

Sin embargo, aquellos que quieran ver a Abraham Mateo sobre el escenario del Benidorm Fest tendrán que esperar. El joven, en una entrevista a Yass, ha aclarado que no entra en sus planes presentarse a la próxima edición del festival: «Ahora mismo estoy en el mejor momento de mi carrera y es difícil de repente imaginarme en un festival, ¿sabes?».

No obstante, Abraham Mateo no descarta presentarse algún año, dado que se declara fan del festival de la canción europea: «[Ir a Eurovisión] me encantaría, es un festival que sigo desde niño, desde siempre, pero siento que mi agenda está tan apretada que es difícil ahora centrarme en eso porque sé que me conllevaría el 100% de mi dedicación y mi concentración mental».

Recientemente, el andaluz publicó el tema ‘Clavaíto’ junto a Chanel Terrero, representante de España en Eurovisión 2022, que acaba de convertirse en Disco de Platino. «Es increíble porque no esperaba para nada el éxito que ha tenido esta canción. Hoy en día está supercomplicado entrar en el top 50 de Spotify y en las radios y tener un éxito como este ha sido un regalo que nos ha caído del cielo», asevera.

Sobre cómo es trabajar con Chanel Terrero, Abraham Mateo también ha querido pronunciarse. «No esperaba para nada conectar tanto con Chanel. Se ha convertido en una amiga fundamental en mi vida y estoy viviendo muchas cosas, todo me está yendo muy bien y estoy viviendo un sueño del que no quiero despertar», confiesa.