Jesús Manuel Ruiz aviva la sombra de la duda sobre Jorge Javier con lo que pronuncia

Jesús Manuel Ruiz, periodista del corazón que fue durante años uno de los rostros del plantel de colaboradores de ‘Sálvame‘, no deja pasar la oportunidad de comentar cada una de las informaciones que salen a la luz sobre el fin definitivo del magacín, el que fue también su programa durante un tiempo. Ahora, ha hecho lo propio sobre la carta que compartía Jorge Javier Vázquez en sus redes sociales.

El comunicador catalán rompió su silencio ante su sonada desaparición de todos los programas de Telecinco y sus palabras fueron alarmantes y causaron una conmoción inmediata. Y es que anunciaba su retirada de la televisión de forma temporal por su salud mental. «A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme«, anunció.

«En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso (…) Así que por ahora solo puedo decir ‘Hasta siempre’. ‘Hasta cuando pueda’. ‘Hasta que surja’. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», concluía el texto de Jorge Javier Vázquez.

Pues bien, las reacciones han sido numerosas durante todo el fin de semana. Y Jesús Manuel Ruiz no iba a ser una excepción. «Las razones son potentes. La salud siempre es lo primero. Jorge Javier Vázquez pone punto y final a su trayectoria profesional de los últimos años. Según la carta del presentador de Badalona a sus seguidores, es conocedor de cuándo se va pero no cuando regresará. Si es que se produce», contextualiza en un artículo en EsDiario.

Acto seguido, el tertuliano pone en solfa ese regreso y, sobre todo, el verdadero motivo que se esconde detrás de esta ‘despedida’. «La duda queda en alto. Es una baja laboral con o sin rescisión de contrato. En su comunicado no disipa la duda periodística de las últimas horas. Sea lo que sea, lo comunicará la cadena de mutuo acuerdo. O no. El anuncio de la cancelación de Sálvame fue una filtración a través de El Mundo. Algo que no sentó bien al presentador ni a la plantilla al completo», sentencia sobre lo que ha motivado el mal estado anímico de Jorge.

«De ser motivos de salud, como ha comentado, no hay nada que objetar. Es su prioridad y la que debe ser. Otra cosa es intentar no estar por decisión propia o de altas esferas de no estar en los últimos días en Sálvame que tendrá su fin el próximo 23 de junio. Aquí habría incongruencia», prosigue Jesús Manuel Ruiz, insistiendo que no debe descartarse que haya influencia de la cúpula de Mediaset.

Para finalizar su pronunciamiento, Ruiz hace un apunte muy significativo. Ha recordado que, cuando se canceló ‘Sabor a ti’ en junio de 2004, «Ana Rosa Quintana no se despide en los últimos días del programa que le dio la gran popularidad que después fue in crescendo». «En aquellos momento hubo voces que aseguraban que Ana Rosa Quintana abandona el “barco hundido” de ‘Sabor a ti’ antes del hundimiento final», rememora el periodista. Y culmina con el paralelismo: «Ana Rosa Quintana estaba embarazada. Y Jorge Javier Vázquez recibe señales para poner un punto y final a esta travesía por temas personales de salud».