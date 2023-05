TVE presenta ‘El Conquistador’ y marca distancias con ‘Supervivientes’: «Este es el de verdad»

TVE arranca la aventura de ‘El Conquistador‘, el reality de aventuras que lleva siendo un éxito en la ETB desde hace 19 años. Y lo hace después de haber presentado todos los detalles en una rueda de prensa en la que se confirmó a Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi como presentadores tal y como avanzó El Televisero en exclusiva.

Pero además, TVE anunció este jueves quiénes serán los tres capitanes de los equipos que formarán los 33 concursantes que viajarán próximamente hasta el Caribe. Se trata de Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolà.

Durante la presentación de ‘El Conquistador’, la directora de Originales de RTVE, Ana María Bordas, destacó que este tipo de formatos era lo que le faltaba a TVE. Y que por eso han tirado la casa por la ventana por ser una de sus grandes apuestas para la próxima temporada. «Es un formato de aventura y riesgo extremo que faltaba en RTVE, y que está testado con gran éxito en la televisión pública de Euskadi», destacó.

Además, la directiva no dudó en decir que ‘El conquistador’ promueve una serie de valores que definen lo que debe ser una televisión pública: «compañerismo, lealtad, trabajo en equipo, verdad, superación y conservación del medioambiente».

Como era de esperar, durante toda la presentación las comparaciones con ‘Supervivientes’ o ‘Pekín Express’ sobrevolaban. En ese sentido, Amparo Castellanos, directora de no ficción de The Mediapro Studio recalcó que si algo caracteriza a ‘El conquistador’ es que «es de verdad» y «muy diferente a cualquier programa de supervivencia».

Por su parte, Patxi Alonso, director general de HOSTOIL y creador y productor ejecutivo del formato, ahondó en la clave de su éxito: «Queríamos hacer el programa de aventuras más duro del mundo. Hemos estado en parajes increíbles y ahora, en el Caribe, para hacer el mejor conquistador de la historia», defendió. «El programa se ha ido modernizando, es inclusivo, igualitario. No es un Ironman. Hay deportistas de élite y gente que quiere salir de su zona de confort. Los espectadores se van a sentir identificados», explicaba.

Raquel Sánchez Silva vuelve a TVE y a la aventura

Quien se mostró feliz de poder formar parte de ‘El Conquistador’ es Raquel Sánchez Silva, que vuelve así a TVE tras la cancelación de ‘Maestros de la costura’. «Hacer aventura [en televisión] es ya una aventura. He tenido la suerte de vivir algunas de las grandes aventuras de la televisión, y sé que son los más exigentes de hacer y difíciles de hacer, pero tienen algo que no tienen los demás: épica. Hay dolor de verdad, llanto de verdad… Y esto solo lo puede dar un programa de aventura como este«, comentaba.

«Hace nueve años me quedé embarazada, me vino esta aventura de la vida. Y pensé que las otras aventuras parecía que habían terminado. Nunca pensé que después de haber jugado en dos grands slams de la aventura en televisión, como si hubiera estado en Wimbledon y Roland Garros, TVE fuera a levantar el teléfono y me dijera: ‘Te juegas el Open de Australia’. Otro gran slam ahora», añadió aludiendo así a su paso por ‘Pekín Express’ y ‘Supervivientes’.

Mientras que Julian Iantzi fue claro al contar que en ‘El conquistador’ han pasado ex-concursantes de ‘Supervivientes’ y todos han coincidido en que este formato es mucho más exigente y extremo. «Es un formato que es verdad. Hemos tenido a gente que ha participado en otros realities y decían no tiene nada que ver: el de sufrir de modo radical y brutal es este. El de verdad es este. Aquí no se les dice lo que tienen que decir. Tienen total libertad de maniobra», recalcaba.

Un ex profesor de ‘OT’ entre sus capitanes

Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolà serán los capitanes de los tres equipos en los que se dividirán los 33 concursantes: 18 hombre y 15 mujeres. El equipo de las chicas será el verde (ATABEY), el rojo el de los chicos (TOCAHU) y el azul el mixto (COCOROTE).

Joana Pastrana, exboxeadora y ahora empresaria, suma cuatros campeonatos de Europa y tres del mundo. Patxi Salinas, exfutbolista del Athletic de Bilbao, dos veces internacional con la selección español y actual entrenador de importantes clubes internacionales de fútbol, es un veterano que repetirá como capitán después de ejercer como tal en la edición de 2016. El tercer capitán es Cesc Escolà. El conocido profesional del mundo del fitness ya tiene experiencia en dos programas de RTVE: ‘Operación Triunfo’, como profesor de fitness en la academia, y al frente de ‘Muévete en casa’ para La 2.

‘El Conquistador’, éxito y fenómeno social

Con 19 temporadas, ‘El Conquistador’ es uno de los concursos de mayor éxito televisivo y un fenómeno social en el País Vasco, donde arrasa en audiencias con enorme repercusión entre los jóvenes. El formato se mantiene incombustible desde su estreno en 2005 con medias que superan el 20% de cuota de pantalla.

Patxi Alonso es el creador y productor ejecutivo del formato junto a Joxan Goñi, director del programa compuesto por un equipo técnico de 250 personas que ya está desplazado a la República Dominicana. Todo estará listo para que dé comienzo la aventura el próximo 25 mayo, fecha prevista para el inicio de las grabaciones.