Susi Caramelo se revuelve contra Motos en ‘El Hormiguero’: «¿Nos traéis para humillarnos?»

‘El Hormiguero‘ abría sus puertas este miércoles 24 de mayo a Susi Carmelo y Agustín Jiménez. Los cómicos llenaban de humor el plató de Antena 3 y acudían a promocionar la actual edición de ‘Tu cara me suena’ en la que participan. Sin embargo, un comentario de Pablo Motos hizo que la humorista se revolviera.

«Estáis los dos en ‘Tu cara me suena’ y vais los…», soltaba Pablo Motos frente a ellos, haciendo referencia a su nefasta posición en la clasificación del programa de la noche de los viernes de Antena 3. Estas palabras provocaban la rápida reacción de la catalana. «¡Dilo, venga! ¿Nos habéis traído para humillarnos?», le replicaba tajantemente.

«Vais los últimos», insistía entonces Pablo Motos, provocando entonces la defensa de Agustín Jiménez, que insistía en que aún pueden mejorar de cara a la final. «Estamos a mitad de temporada todavía. Todas las series que molan el héroe ‘amocha’ y luego resurge», rebatía al presentador.

Tras esto, en ‘El Hormiguero’ pasaban a recordar sus actuaciones más míticas hasta la fecha, como la de Agustín interpretando a Bertín Osborne. Al cómico no se le daba nada bien, pero frente a Pablo Motos imitaba bastante bien la voz del presentador de Telecinco. «Casi no tienes que mover la boca. Él no quiere arrugarse, porque es guapo», bromeaba.

Por su lado, Susi Caramelo elevaba una protesta a la organización de ‘TCMS’. Se quejaba de que ella tiene «alma de vedette» y siempre le ofrecen personajes que no le favorecen. «Tú imagínate que ese día por lo que sea a mí me pasa algo y me muero en el escenario. Imagina que yo me voy al más allá así vestida. Luego ves a mis compañeras y van todas de cachondas semana tras semana», lamentaba resignada.