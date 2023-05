El durísimo veto de Mediaset a todos los trabajadores de ‘Sálvame’ les desahucia de la TV

La nueva directiva de Mediaset está dispuesta a romper con todo lo que tenga que ver con ‘Sálvame‘ y, buena prueba de ello, es la impactante orden que la cúpula del grupo de comunicación habría hecho llegar días después de oficializarse la cancelación fulminante (e incomprensible) del programa pese a ser líder de audiencia destacado en las tardes de Telecinco.

Un demoledor mazazo a todo un equipo que, si bien, va de palo en palo en su propia casa; pues tras enterarse por la prensa del cierre definitivo del formato, ahora se enfrentan a un desahucio de la TV en toda regla. Una medida cruel e inexorable que añade más dramatismo al fin de uno de los grandes pilares de la compañía ahora dirigida por Alessandro Salem y Borja Prado.

Y es que, según avanza ElPlural.com, se ha ordenado firmemente que no se contrate a ningún trabajador de ‘Sálvame para los nuevos magacines que ocuparán la franja que se quedará huérfana con el adiós del neorreality de La Fábrica de la Tele. Eso significa que no podrán fichar bajo ningún concepto ni por ‘Así es la vida’, el parche de verano con Sandra Barneda, ni tampoco por el proyecto abstracto de Ana Rosa Quintana de cara a septiembre que, tal y como desveló la propia comunicadora, no está ni siquiera ideado.

Cabe destacarse que la productora de ‘Sálvame’ se enfrenta ahora a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y ninguno de los damnificados por esta fórmula de despido estará delante o detrás de las cámaras en los nuevos formatos de sobremesa que sucederán al cortijo de Jorge Javier Vázquez. En ese sentido, el citado medio indica que la orden ya habría sido comunicada internamente.

Con esta más que durísima directriz sobre la mesa, los miembros del equipo del espacio encararán un futuro totalmente incierto, desalentador y muy convulso e injusto, con grandes dificultades para encontrar nuevas salidas laborales dentro de la propia cadena que les había respaldado hasta ahora y que, desde este momento, les apea completamente a su suerte.