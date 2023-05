El dardazo de Cristina Pardo a Iñaki López por abandonar su puesto de ‘Más vale tarde’

El pasado viernes era Cristina Pardo la que dejaba solo a Iñaki López en ‘Más vale tarde’. Sin embargo, el presentador se tomaba la «revancha» y dejaba sola a su compañera tanto el lunes como el martes al frente del programa de tarde de La Sexta.

Este miércoles, Iñaki López regresaba al plató de ‘Más vale tarde’. Lo hace temporalmente, pues próximamente el presentador volverá a ausentarse con motivo de su baja por paternidad, dado que su mujer Andrea Ropero está a punto de dar a luz a su segundo hijo.

Al poco de empezar el programa de La Sexta, y cuando se dirigían hacia la mesa para presentar a los colaboradores, Cristina Pardo no se contenía y aprovechaba para lanzarle un zasca a su compañero. «Vamos a aprovechar que hoy ha querido venir a trabajar«, soltaba entre risas la presentadora. «Pero no cojáis costumbre, vengo a veros», le replicaba Iñaki López.

«Es el presentador Guadiana. Un día viene, otro no»

«Es el presentador Guadiana. Un día viene, otro no«, insistía Cristina Pardo todo irónica con las continuas ausencias de su compañero. «Mi intención es acabar el programa no me aburráis», les soltaba por su parte Iñaki López a sus compañeros de la mesa.

Mientras los tertulianos le preguntaban si mañana acudirá al programa. «Mañana será otro día», contestaba Cristina Pardo a lo que Iñaki López soltaba con sorna que «acabo de llegar y se me está haciendo eterna la tarde». Lo que servía para que Benjamín Prado se acordara de Borges y de cuando alguien le dio una novela para que se la leyera: «Le preguntaron qué le parecía y dijo ‘decae un poquito al principio'».